ГТЛК прогнозирует рост продаж транспорта в России по итогам 2023 года

ГТЛК прогнозирует рост продаж транспорта в России по итогам 2023 годаПомешать этому могут новые санкции и слабость отечественного машиностроения
В России в 2023 г. большинство секторов транспорта, несмотря на падение объемов перевозок, продемонстрируют положительную динамику производства и продаж транспортных средств (ТС). Такой прогноз содержится в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) «Состояние ключевых сегментов транспортного комплекса России», с которым ознакомились «Ведомости».
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