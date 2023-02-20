ГТЛК прогнозирует рост продаж транспорта в России по итогам 2023 года

В России в 2023 г. большинство секторов транспорта, несмотря на падение объемов перевозок, продемонстрируют положительную динамику производства и продаж транспортных средств (ТС). Такой прогноз содержится в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) «Состояние ключевых сегментов транспортного комплекса России», с которым ознакомились «Ведомости».