Россия в 2022 году на 70% увеличила выпуск гражданских вертолетов

Россия в 2022 году на 70% увеличила выпуск гражданских вертолетовРост произошел за счет экспортных контрактов, поясняют эксперты
В 2022 г. российские предприятия выпустили 185 гражданских вертолетов, это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, когда было произведено 108 бортов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Росстата. Он уточнил, что данные «формируются на основании отчетности авиапредприятий».
Аналогичные цифры по производству вертолетов за 2022 г. приводятся в презентации Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) «Состояние ключевых сегментов транспортного комплекса России по итогам 2022 г.» (есть у «Ведомостей»).
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