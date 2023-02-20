Россия в 2022 году на 70% увеличила выпуск гражданских вертолетов

В 2022 г. российские предприятия выпустили 185 гражданских вертолетов, это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, когда было произведено 108 бортов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Росстата. Он уточнил, что данные «формируются на основании отчетности авиапредприятий».