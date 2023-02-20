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Верфям не хватает десятков миллиардов для достройки рыболовецких судов

Доплачивать не хотят ни корабелы, ни заказчики
Герман Костринский Арина Литова
Сергей Красноухов / РИА Новости

Российским верфям Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не хватает средств для достройки рыбопромысловых судов в рамках госпрограммы «квоты под киль». Об этом рассказали «Ведомостям» источники на судостроительных предприятиях ОСК и в рыбопромышленных компаниях. Общий объем дефицита ликвидности, возникшей из-за роста себестоимости производства, оценивается в 40–70 млрд руб.

Один из собеседников «Ведомостей» уточняет, что на совещаниях в Минпромторге в начале 2023 г. речь шла о сумме в 42 млрд руб. Это сумма дефицита средств только для трех крупных заводов Северо-Запада, входящих в ОСК, – «Адмиралтейских верфей», «Северной верфи» и Выборгского судостроительного завода, уточняет источник на одном из судостроительных предприятий. В целом по всей компании речь, по его словам, идет почти о 70 млрд руб. Именно столько ранее просила у Минпромторга Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота для достройки судов («Ведомости» писали об этом 20 декабря 2022 г.). Ассоциация предлагала для привлечения средств задействовать меры льготного кредитования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных