Верфям не хватает десятков миллиардов для достройки рыболовецких судов

Один из собеседников «Ведомостей» уточняет, что на совещаниях в Минпромторге в начале 2023 г. речь шла о сумме в 42 млрд руб. Это сумма дефицита средств только для трех крупных заводов Северо-Запада, входящих в ОСК, – «Адмиралтейских верфей», «Северной верфи» и Выборгского судостроительного завода, уточняет источник на одном из судостроительных предприятий. В целом по всей компании речь, по его словам, идет почти о 70 млрд руб. Именно столько ранее просила у Минпромторга Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота для достройки судов («Ведомости» писали об этом 20 декабря 2022 г.). Ассоциация предлагала для привлечения средств задействовать меры льготного кредитования.