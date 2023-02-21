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Производители картофеля предложили ограничить его импорт

Высокий урожай привел к проблемам со сбытом
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Отечественные производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта продукции – по их словам, на складах сейчас рекордные для этого времени года запасы картошки. Данный вопрос обсуждался на совещании в Минсельхозе 17 февраля, рассказали «Ведомостям» два его участника. Факт проведения совещания подтвердил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

На нем прозвучало предложение временно ограничить импорт этого овоща в РФ, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, эта мера была предложена Картофельным союзом. Представитель этой организации отказался комментировать данный вопрос. Представитель Минсельхоза подтвердил факт проведения совещания. По его словам, в ведомстве готовы рассмотреть предложение об ограничении импорта после поступления обоснованной инициативы. Представитель министерства подчеркнул, что стимулирование производства российских овощей будет продолжено.

Основная причина проблемы сбыта картофеля – высокий урожай, что спровоцировало снижение цен в оптовом секторе, рассказывает участник совещания. По информации Минсельхоза, в 2022 г. валовой сбор этого овоща вырос на 4,3% в сравнении с предыдущим годом – до 18,7 млн т, а цены на начало февраля год к году в оптовом секторе упали на 37,3% до 17,2 руб. за 1 кг. Аграрии, напротив, ожидали роста стоимости, для чего придерживали картофель и не реализовывали его на рынке. Это привело к тому, что на складах хранится от 40 до 60% урожая отдельных хозяйств, уверяет источник в одной из компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных