Производители картофеля предложили ограничить его импорт

Основная причина проблемы сбыта картофеля – высокий урожай, что спровоцировало снижение цен в оптовом секторе, рассказывает участник совещания. По информации Минсельхоза, в 2022 г. валовой сбор этого овоща вырос на 4,3% в сравнении с предыдущим годом – до 18,7 млн т, а цены на начало февраля год к году в оптовом секторе упали на 37,3% до 17,2 руб. за 1 кг. Аграрии, напротив, ожидали роста стоимости, для чего придерживали картофель и не реализовывали его на рынке. Это привело к тому, что на складах хранится от 40 до 60% урожая отдельных хозяйств, уверяет источник в одной из компаний.