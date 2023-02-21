Производители картофеля предложили ограничить его импорт

Производители картофеля предложили ограничить его импортВысокий урожай привел к проблемам со сбытом
Отечественные производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта продукции – по их словам, на складах сейчас рекордные для этого времени года запасы картошки. Данный вопрос обсуждался на совещании в Минсельхозе 17 февраля, рассказали «Ведомостям» два его участника. Факт проведения совещания подтвердил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.
На нем прозвучало предложение временно ограничить импорт этого овоща в РФ, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, эта мера была предложена Картофельным союзом. Представитель этой организации отказался комментировать данный вопрос. Представитель Минсельхоза подтвердил факт проведения совещания. По его словам, в ведомстве готовы рассмотреть предложение об ограничении импорта после поступления обоснованной инициативы. Представитель министерства подчеркнул, что стимулирование производства российских овощей будет продолжено.
Основная причина проблемы сбыта картофеля – высокий урожай, что спровоцировало снижение цен в оптовом секторе, рассказывает участник совещания. По информации Минсельхоза, в 2022 г. валовой сбор этого овоща вырос на 4,3% в сравнении с предыдущим годом – до 18,7 млн т, а цены на начало февраля год к году в оптовом секторе упали на 37,3% до 17,2 руб. за 1 кг. Аграрии, напротив, ожидали роста стоимости, для чего придерживали картофель и не реализовывали его на рынке. Это привело к тому, что на складах хранится от 40 до 60% урожая отдельных хозяйств, уверяет источник в одной из компаний.