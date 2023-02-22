Россия в январе в несколько раз нарастила поставки мазута Турции, Индии и КНР

В январе 2023 г. Индия нарастила закупки мазута из России почти в 4 раза к тому же месяцу прошлого года до 114 500 барр./сутки. Крупнейшим импортером российского мазута в январе стал Китай, увеличивший поставки в 5,3 раза к январю 2022 г. до 200 000 барр./сутки. 3-е место среди импортеров заняла Турция: в январе поставки мазута из РФ в эту страну впервые превысили 100 000 барр./сутки. В годовом выражении импорт Турции увеличился в 4 раза до 113 700 барр./сутки.