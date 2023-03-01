В Приморье построят крупнейший «сухой порт» в России

По итогам реализации проекта объемы перевозки контейнеров увеличатся с 3000 до 5000 т, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводятся в релизе. «Инвестиции в проект составят более 15 млрд руб., будет создано около 550 новых рабочих мест. По словам инвесторов, транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Артем» («сухой порт») является высокотехнологичным комплексом, состоящим из современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктуры. Его запуск запланирован на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2024 г.», – отметил Кожемяко.