В Приморье построят крупнейший «сухой порт» в России

В Приморье построят крупнейший «сухой порт» в РоссииКомпания бывшего топ-менеджера РЖД вложит в проект более 15 млрд руб.
Компания «Фининвест» Александра Кахидзе к осени 2024 г. планирует ввести в эксплуатацию самый большой в стране «сухой порт» (логистический комплекс, не связанный с погрузкой и разгрузкой судов) для обработки контейнеров в Приморском крае. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба правительства региона.
По итогам реализации проекта объемы перевозки контейнеров увеличатся с 3000 до 5000 т, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводятся в релизе. «Инвестиции в проект составят более 15 млрд руб., будет создано около 550 новых рабочих мест. По словам инвесторов, транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Артем» («сухой порт») является высокотехнологичным комплексом, состоящим из современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктуры. Его запуск запланирован на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2024 г.», – отметил Кожемяко.