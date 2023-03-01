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В Приморье построят крупнейший «сухой порт» в России

Компания бывшего топ-менеджера РЖД вложит в проект более 15 млрд руб.
Герман Костринский Ксения Потаева
«Сухой порт» в Артеме позволит разгрузить морской порт Владивостока / Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Фининвест» Александра Кахидзе к осени 2024 г. планирует ввести в эксплуатацию самый большой в стране «сухой порт» (логистический комплекс, не связанный с погрузкой и разгрузкой судов) для обработки контейнеров в Приморском крае. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба правительства региона.

По итогам реализации проекта объемы перевозки контейнеров увеличатся с 3000 до 5000 т, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводятся в релизе. «Инвестиции в проект составят более 15 млрд руб., будет создано около 550 новых рабочих мест. По словам инвесторов, транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Артем» («сухой порт») является высокотехнологичным комплексом, состоящим из современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктуры. Его запуск запланирован на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2024 г.», – отметил Кожемяко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных