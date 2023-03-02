В аэропорту Красноярска создадут центр обслуживания отечественных самолетов

В аэропорту Красноярска создадут центр обслуживания отечественных самолетовОн будет обслуживать местную и региональную авиацию
В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) 2 марта 2023 г. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подпишет соглашение с правительством Красноярского края и красноярским международным аэропортом («Аэропорт Емельяново») о создании центра послепродажного обслуживания (ЦППО) отечественных воздушных судов (ВС). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель минтранса Красноярского края.
Он пояснил, что соглашение будет заключено «в связи с возрастающей потребностью развития авиастроительной и транспортной отраслей» в стране. То, что такое соглашение планируется подписать в рамках КЭФа, подтвердил представитель УЗГА. Он добавил, что предприятие как разработчик и производитель самолетов ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога» примет активное участие в создании ЦППО, склада запчастей и в подготовке персонала. По его словам, реализация проекта позволит повысить качество послепродажного обслуживания самолетов «Байкал» и «Ладога».