В аэропорту Красноярска создадут центр обслуживания отечественных самолетов

Он пояснил, что соглашение будет заключено «в связи с возрастающей потребностью развития авиастроительной и транспортной отраслей» в стране. То, что такое соглашение планируется подписать в рамках КЭФа, подтвердил представитель УЗГА. Он добавил, что предприятие как разработчик и производитель самолетов ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога» примет активное участие в создании ЦППО, склада запчастей и в подготовке персонала. По его словам, реализация проекта позволит повысить качество послепродажного обслуживания самолетов «Байкал» и «Ладога».