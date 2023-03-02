Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

В аэропорту Красноярска создадут центр обслуживания отечественных самолетов

Он будет обслуживать местную и региональную авиацию
Инна Сидоркова
реализация проекта позволит повысить качество послепродажного обслуживания самолетов «Байкал» (на фото) и «Ладога» / Минпромторг

В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) 2 марта 2023 г. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подпишет соглашение с правительством Красноярского края и красноярским международным аэропортом («Аэропорт Емельяново») о создании центра послепродажного обслуживания (ЦППО) отечественных воздушных судов (ВС). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель минтранса Красноярского края.

Он пояснил, что соглашение будет заключено «в связи с возрастающей потребностью развития авиастроительной и транспортной отраслей» в стране. То, что такое соглашение планируется подписать в рамках КЭФа, подтвердил представитель УЗГА. Он добавил, что предприятие как разработчик и производитель самолетов ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога» примет активное участие в создании ЦППО, склада запчастей и в подготовке персонала. По его словам, реализация проекта позволит повысить качество послепродажного обслуживания самолетов «Байкал» и «Ладога».

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных