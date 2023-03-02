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Бизнес

ЦДМ открыл на Лубянке собственный магазин игрушек

Ранее на этом месте был флагман британской компании Hamleys
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Входящая в девелоперскую группу «Галс девелопмент» компания Центральный детский магазин (ЦДМ) открыла на Лубянке магазин «ЦДМ Игрушки» общей площадью 7000 кв. м. В нем представлена продукция российских и иностранных брендов, в том числе «Игроленд», Barbie, BY Kids, Dolce Milk, Doudou, Funko, Hot Wheels, Huawei и проч. Гендиректор ЦДМ Светлана Фарниева говорит, что часть товаров от таких производителей как Mattel (куклы Barbie), Lego и Hasbro (Nerf, My Little Pony, Transformers проч.) магазин вынужден завозить по схеме параллельного импорта, так как эти компании прекратили официальные поставки в Россию весной 2022 г.

Ранее на месте «ЦДМ Игрушки» находился флагманский магазин сети Hamleys (в России франшиза на использование бренда принадлежит фирме «Вандеркинд» Александра Мамута, теперь эта марка переименована в «Винни»), с которым был расторгнут договор в одностороннем порядке в октябре 2022 г. «Вандеркинд» попытался оспорить это в суде, но ЦДМ подал к компании четыре иска на сумму около 152 млн руб. В итоге стороны заключили мировое соглашение и отозвали взаимные иски.

Инвестиции в открытие «ЦДМ Игрушки» Фарниева не назвала. По оценке регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, компания могла потратить на это порядка 30-50 млн руб. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько считает, что новый магазин будет успешным, если там появится ассортимент более дешевый по цене, чем это было у Hamleys.

ЦДМ – самый большой в России специализированный детский торговый комплекс. Он открылся после реконструкции в 2015 г. В нем представлено более 140 точек различных брендов, в том чисде город профессий «Кидбург», киберспортивная арена Winstrike, детский центр научных открытий и лаборатория «Иннопарк», студия Rock the Cycle, «Музей детства» и т.д., а также более 20 кафе и ресторанов. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «ЦДМ на Лубянке» в 2021 г. составила 858,7 млн руб., чистый убыток – 308,3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных