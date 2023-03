ЦДМ открыл на Лубянке собственный магазин игрушек

Входящая в девелоперскую группу «Галс девелопмент» компания Центральный детский магазин (ЦДМ) открыла на Лубянке магазин «ЦДМ Игрушки» общей площадью 7000 кв. м. В нем представлена продукция российских и иностранных брендов, в том числе «Игроленд», Barbie, BY Kids, Dolce Milk, Doudou, Funko, Hot Wheels, Huawei и проч. Гендиректор ЦДМ Светлана Фарниева говорит, что часть товаров от таких производителей как Mattel (куклы Barbie), Lego и Hasbro (Nerf, My Little Pony, Transformers проч.) магазин вынужден завозить по схеме параллельного импорта, так как эти компании прекратили официальные поставки в Россию весной 2022 г.