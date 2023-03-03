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Segezha назвала Египет наиболее вероятным местом для нового завода

Эксперты сочли эту страну благоприятной локацией для российского ЛПК
Надежда Синцова Василий Милькин
Segezha Group

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») считает Египет «наиболее реалистичным вариантом» для создания предприятия по производству бумажной упаковки (мешков и пакетов). Об этом 2 марта сообщил «Ведомостям» в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2023) вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике холдинга Николай Иванов.

Бумажные пакеты и мешки используются для хранения и транспортировки пищевой продукции, удобрений, стройматериалов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных