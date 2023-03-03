Segezha назвала Египет наиболее вероятным местом для нового завода

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») считает Египет «наиболее реалистичным вариантом» для создания предприятия по производству бумажной упаковки (мешков и пакетов). Об этом 2 марта сообщил «Ведомостям» в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2023) вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике холдинга Николай Иванов.