Segezha назвала Египет наиболее вероятным местом для нового завода

Segezha назвала Египет наиболее вероятным местом для нового заводаЭксперты сочли эту страну благоприятной локацией для российского ЛПК
Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») считает Египет «наиболее реалистичным вариантом» для создания предприятия по производству бумажной упаковки (мешков и пакетов). Об этом 2 марта сообщил «Ведомостям» в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2023) вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике холдинга Николай Иванов.
Бумажные пакеты и мешки используются для хранения и транспортировки пищевой продукции, удобрений, стройматериалов и др.
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