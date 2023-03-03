«Фосагро» может построить новые заводы в Череповце и Волхове

В середине 2021 г. тогдашний гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев-младший уже говорил в интервью «Интерфаксу» о том, что компания думает о создании азотного завода. В качестве площадки тогда также рассматривался Череповец или Волхов. Гурьев тогда уточнял, что комплекс «аммиак-карбамид» стоит примерно 120 млрд руб. В ноябре того же года он уточнял, что аммиачно-карбамидный комплекс мощностью 1 млн т аммиака и 1 млн т карбамида в год будет введен в Череповце в конце 2025 г. Но в июне 2022 г. Рыбников подчеркивал, что окончательного решения по проекту не принято.