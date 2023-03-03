«Фосагро» может построить новые заводы в Череповце и Волхове

«Фосагро» может построить новые заводы в Череповце и ВолховеОни позволят компании перестать закупать аммиак у других игроков
Компания «Фосагро», крупнейший в России производитель фосфорных удобрений, анализирует возможность строительства новых комплексов по производству аммиака и карбамида в Череповце и Волхове. Об этом 3 марта сообщил гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников (его слова приводятся в релизе).
Деталей будущих проектов в сообщении нет. «Ведомости» направили запрос представителю «Фосагро».
Карбамид получают из аммиака и двуокиси углерода. Текущие мощности «Фосагро» по выпуску аммиака составляют 1,8 млн т в год, азотных удобрений (аммиачной селитры, сульфата аммония и карбамида) – 2,6 млн т в год.
В середине 2021 г. тогдашний гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев-младший уже говорил в интервью «Интерфаксу» о том, что компания думает о создании азотного завода. В качестве площадки тогда также рассматривался Череповец или Волхов. Гурьев тогда уточнял, что комплекс «аммиак-карбамид» стоит примерно 120 млрд руб. В ноябре того же года он уточнял, что аммиачно-карбамидный комплекс мощностью 1 млн т аммиака и 1 млн т карбамида в год будет введен в Череповце в конце 2025 г. Но в июне 2022 г. Рыбников подчеркивал, что окончательного решения по проекту не принято.
Инвестпрограмма «Фосагро» на ближайшие пять лет (2023-2027 гг.) планируется на уровне более 250 млрд руб., сообщала компания в декабре 2022 г. Но проект завода в эти инвестиции не входил.
Выручка «Фосагро» в 2022 г. выросла на 35% до 569,5 млрд руб., сообщила компания 3 марта. Это произошло благодаря росту объемов продаж и цен на мировых рынках, а также изменению структуры торговли в пользу высокомаржинальных видов удобрений. По данным «Фосагро», средняя цена на карбамид в 2022 г. составила $573/т на базисе FOB («погрузка на судно») Балтика, что на 21% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Скорректированная EBITDA компании за 2022 г. увеличилась на 39% до 267 млрд руб., чистая прибыль – на 42% до 184,7 млрд руб.
По словам старшего аналитика ЦЭП Газпромбанка Нины Адамовой, в 2021-2022 гг. российские компании сектора удобрений «заработали рекордные прибыли», а выручка сектора за последний год выросла более чем в 1,5 раза.
«Абсолютно логичны планы “Фосагро” направить заработанные средства на стратегические цели по сохранению и расширению долю на глобальном рынке азотных и сложных удобрений», – заключает Адамова.
Как предполагает старший аналитик инвестиционного банка «Синара» по металлургии и добыче Дмитрий Смолин, скорее всего, ранее «Фосагро» рассматривало возможность строительства производственной площадки с использованием западных технологий и оборудования (из США), но теперь вынуждено пересмотреть проект в пользу других технологий и поставщиков – например из Китая. По оценке эксперта, общие мощности двух новых заводов «Фосагро» могут составить около 1 млн т по аммиаку и около 750 000 т по карбамиду с учетом закрытия внутренних потребностей в аммиаке.
По словам Смолина, «Фосагро» не хватает собственных мощностей по производству аммиака, который компания вынуждена закупать на внутреннем рынке. «Строительство предприятий позволит эту потребность закрыть», – заключает эксперт.
Как напоминает аналитик «Финама» Алексей Калачев, «Фосагро» поставляет на рынок в основном фосфорсодержащие удобрения, в состав которых входит и азот. По его мнению, расширение объемов производства аммиака и карбамида таким образом позволит компании нарастить выпуск не только азотных удобрений, но производство фосфорсодержащих смешанных удобрений (аммофос, диаммонийфосфат и др.). «Комплексные удобрения – один из самых востребованных и быстрорастущих сегментов на мировом рынке», – подчеркивает эксперт.
По словам Смолина, несмотря на то что средние цены 2022 г. были выше цен 2021 г., с марта прошлого года они падали. Как отмечает аналитик, снижающаяся цена на газ (сырье для производства аммиака. – «Ведомости») в Европе и избыточное предложение азотных удобрений привели к коррекции экспортных цен на карбамид за последние 12 месяцев на 55% до $310 за тонну FOB Балтика. «Фактически цены на карбамид вернулись на средний уровень за последние 5 лет. Не ожидаем их дальнейшего снижения, а динамика цен будет коррелировать с ценами на газ и аммиак», – подчеркивает Смолин.
3 марта на хабе TTF в Нидерландах спотовые котировки на газ падали ниже $500 за 1000 куб. м. Такая цена в Европе фиксировалась только в августе 2021 г. Весной 2022 г. котировки были значительно выше, а в марте приближались к $3900 за 1000 куб. м.
Как указывает «Фосагро» в релизе по операционным и финансовым результатам 2022 г., рынок азотных удобрений в I квартале 2023 г. характеризуется избыточным предложением «вследствие высоких переходящих запасов в странах Европы, Северной и Южной Америки». «Это продолжает оказывать негативное воздействие на цены», – отмечает компания.
Как подчеркивает Адамова, конкурентоспособность российских поставщиков велика и основана на сырьевом преимуществе, диверсифицированных каналах продаж и на большой дистрибуторской базе по России и во многих странах мира.
Как показал энергетический кризис 2022 г., напоминает Калачев, российские производители аммиака имеют конкурентное преимущество в виде сравнительно недорогого и гарантированного доступа к сырью и энергии – причем не по ценам мирового рынка, а по регулируемым тарифам (на газ. – «Ведомости»). «То есть в России очень конкурентная себестоимость производства аммиака, карбамида и азотных удобрений», – заключает аналитик.
Помимо внешнего спроса, по словам Адамовой, российские производители могут рассчитывать на продолжение стремительного роста внутреннего рынка. Калачев напоминает, что к 2030 г. Минсельхоз прогнозирует увеличение закупок минеральных удобрений до 8,8 млн т в действующем веществе в год с текущих 5 млн т. А средний показатель внесения (согласно стратегии развития агропрома) должен увеличиться с текущих 55 кг на гектар до более 80 кг.