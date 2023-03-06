Минсельхоз может увеличить сумму компенсаций затрат на создание теплиц для семян огурцов и помидоров

Минсельхоз может увеличить сумму компенсаций затрат на создание теплиц для семян огурцов и помидоровТекущий уровень господдержки слишком мал, чтобы привлечь инвесторов
Минсельхоз начал собирать информацию от потенциальных инвесторов о необходимых компенсациях затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров для производства семян овощей томатов и огурцов. Об этом «Ведомостям» сообщили два участника совещания, которое прошло в министерстве 2 марта. По их словам, там обсуждалась проблема нехватки средств для покрытия расходов на создание таких комплексов.
Текущие сложности они объясняют методикой расчета компенсаций. Сейчас государство возвращает инвесторам 50% затрат, но при условии, что они вложат в производство 1 т семян максимум 1,39 млн руб. (для объектов, возведение которых началось до 2022 г., – 1 млн руб.). Данные правила действуют как для открытого, так и закрытого грунта. Но расходы на создание теплиц составляют 420 млн руб. на каждый гектар, сказал сотрудник одной из компаний-производителей. При этом, по его словам, собрать с него можно лишь 100 кг в год. Получается, что инвесторы могут вернуть лишь 50 000–70 000 руб. с 1 га. Такие меры поддержки инвесторов никак не стимулируют, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, по этой причине сейчас в России не строится ни одного центра, специализирующегося на производстве семян для овощей закрытого грунта.
Представитель Минсельхоза факт проведения совещания и его тематику «Ведомостям» не опроверг. И подтвердил, что министерство готово рассмотреть возможность изменения максимальной стоимости проекта, от которой рассчитывается компенсация. С 2023 г. ведомство уже увеличило ее размер с 20 до 50% при строительстве селекционно-семеноводческих центров. Такая мера по замыслу чиновников должна снизить зависимость российских растениеводов от импортных семян.