Минсельхоз может увеличить сумму компенсаций затрат на создание теплиц для семян огурцов и помидоров

Текущие сложности они объясняют методикой расчета компенсаций. Сейчас государство возвращает инвесторам 50% затрат, но при условии, что они вложат в производство 1 т семян максимум 1,39 млн руб. (для объектов, возведение которых началось до 2022 г., – 1 млн руб.). Данные правила действуют как для открытого, так и закрытого грунта. Но расходы на создание теплиц составляют 420 млн руб. на каждый гектар, сказал сотрудник одной из компаний-производителей. При этом, по его словам, собрать с него можно лишь 100 кг в год. Получается, что инвесторы могут вернуть лишь 50 000–70 000 руб. с 1 га. Такие меры поддержки инвесторов никак не стимулируют, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, по этой причине сейчас в России не строится ни одного центра, специализирующегося на производстве семян для овощей закрытого грунта.