Производители спецтехники просят сдвинуть сроки обязательной локализации прицепов

Ассоциация «Спецавтопром» (входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику) попросила вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова перенести сроки достижения обязательного для получения госсубсидий уровня локализации прицепной техники. Письмо с таким предложением было направлено в Минпромторг 8 февраля 2023 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией документа.