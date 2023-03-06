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Производители спецтехники просят сдвинуть сроки обязательной локализации прицепов

Иначе они не смогут претендовать на субсидии и другие меры господдержки
Арина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Спецавтопром» (входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику) попросила вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова перенести сроки достижения обязательного для получения госсубсидий уровня локализации прицепной техники. Письмо с таким предложением было направлено в Минпромторг 8 февраля 2023 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией документа.

«Спецавтопром» в письме указывает, что из-за недостаточного объема компонентной базы отечественного производства большая часть производителей прицепов не сможет достичь требуемых государством значений по локализации техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных