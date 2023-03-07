Финский производитель детской одежды Reima продал активы в России

Reima – известный бренд детской одежды. Компания была создана еще в 1944 г. и сначала занималась перешивкой военных палаток в спецодежду, но затем стала производить детские комбинезоны, куртки, пуховики и проч. В России она была представлена двумя брендами – Reima и Lassie, которые работали с крупными оптовыми клиентами, в том числе с «Детским миром», Kant и проч. У компании до начала СВО было семь магазинов в России, которые временно закрылись в марте 2022 г., однако франчайзинговые точки продолжали торговать продукцией компании. Согласно официальному сообщению Reima, осенью прошлого года она доставила последние заказы в Россию (они были оформлены до февраля 2022 г.), коллекцию 2023 г. в РФ она уже не поставляла.