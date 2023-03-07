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Финский производитель детской одежды Reima продал активы в России

Совладельцем местного бизнеса компании стал «Детский мир»
Маргарита Соболь
Сергей Ермохин / ТАСС

О том, что финская Reima ушла из России, сообщила сама компания на своем официальном сайте. Там сказано, что она получила все необходимые разрешения от местных властей и закрыла сделку по продаже активов 24 февраля 2023 г. Новым собственником бизнеса, как следует из сообщения, стала «группа локальных инвесторов». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», 25% ООО «Рейма» перешли к структуре сети магазинов детских товаров «Детский мир». Еще 75% получило АО «Валан менеджмент». Его учредители не раскрываются.

Reima – известный бренд детской одежды. Компания была создана еще в 1944 г. и сначала занималась перешивкой военных палаток в спецодежду, но затем стала производить детские комбинезоны, куртки, пуховики и проч. В России она была представлена двумя брендами – Reima и Lassie, которые работали с крупными оптовыми клиентами, в том числе с «Детским миром», Kant и проч. У компании до начала СВО было семь магазинов в России, которые временно закрылись в марте 2022 г., однако франчайзинговые точки продолжали торговать продукцией компании. Согласно официальному сообщению Reima, осенью прошлого года она доставила последние заказы в Россию (они были оформлены до февраля 2022 г.), коллекцию 2023 г. в РФ она уже не поставляла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных