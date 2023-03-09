«Аэрофлот» получил сертификат разработчика авиатехники

«Аэрофлот» 3 марта получил сертификат разработчика авиатехники. Этот документ есть в распоряжении «Ведомостей». Теперь, согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП-21J), авиакомпания может разрабатывать документацию для нетипового ремонта любых типов воздушных судов (ВС), а также для модификации компонентов и систем самолетов отечественного и западного производства по самому широкому в России перечню. Сертификат является бессрочным при условии, что разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям, следует из документа.