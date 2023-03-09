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«Аэрофлот» получил сертификат разработчика авиатехники

Теперь он может разрабатывать документацию на компоненты самолетов в том числе для других перевозчиков
Инна Сидоркова
Евгений Разумный / Ведомости

«Аэрофлот» 3 марта получил сертификат разработчика авиатехники. Этот документ есть в распоряжении «Ведомостей». Теперь, согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП-21J), авиакомпания может разрабатывать документацию для нетипового ремонта любых типов воздушных судов (ВС), а также для модификации компонентов и систем самолетов отечественного и западного производства по самому широкому в России перечню. Сертификат является бессрочным при условии, что разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям, следует из документа.

Представитель «Аэрофлота» подтвердил «Ведомостям» получение авиакомпанией такого сертификата. Он пояснил, что перевозчик получил право выполнять разработку документации для нестандартных ремонтов конструкции ВС, модификаций салона, систем и силовых установок самолетов, а также разработку значительного перечня компонентов III класса, к которым относятся элементы интерьера, бытового оборудования и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных