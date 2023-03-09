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Минсельхоз ужесточит требования к переработчикам сельхозпродукции, претендующим на господдержку

Для получения помощи им придется увеличить экспорт в 1,5–2 раза
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Минсельхоз меняет правила получения компенсаций затрат на создание и модернизацию производств по глубокой переработке отдельных видов сельскохозяйственной продукции по экспортной программе. Соответствующий приказ министерства, ужесточающий требования конкурсного отбора для выделения господдержки, в начале марта 2023 г. размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующим правилам, сейчас государство компенсирует инвесторам 20% затрат на создание производств по глубокой переработке зерновых. Производители масличных и молочной продукции, а также компании, занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков, могут рассчитывать на возврат 25% вложений. Взамен они должны в течение трех лет экспортировать товары на сумму не менее 10% от стоимости самих заводов. Речь идет о производствах, специализирующихся на глубокой переработке товаров, используемых в качестве ингредиентов продуктов питания, а также кормовых компонентов в птицеводстве, животноводстве (лизин, мальтодекстрин, концентрат сывороточного пермеата и проч.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных