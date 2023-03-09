Минсельхоз ужесточит требования к переработчикам сельхозпродукции, претендующим на господдержку

Согласно действующим правилам, сейчас государство компенсирует инвесторам 20% затрат на создание производств по глубокой переработке зерновых. Производители масличных и молочной продукции, а также компании, занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков, могут рассчитывать на возврат 25% вложений. Взамен они должны в течение трех лет экспортировать товары на сумму не менее 10% от стоимости самих заводов. Речь идет о производствах, специализирующихся на глубокой переработке товаров, используемых в качестве ингредиентов продуктов питания, а также кормовых компонентов в птицеводстве, животноводстве (лизин, мальтодекстрин, концентрат сывороточного пермеата и проч.).