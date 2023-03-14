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Авиакомпании России возобновляют полеты в Китай на фоне ковидных послаблений

S7 запланировала первый полет в КНР на конец мая, а «Россия» – на июнь
Инна Сидоркова
Гавриил Григоров / ТАСС

В 2023 г. не менее семи российских авиакомпаний начнут или возобновят полеты в Китай либо увеличат количество рейсов в эту страну. В частности, 27 мая S7 возобновит прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи, следует из сообщения компании от 13 марта. Летом к ним планирует присоединиться и дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» «Россия», говорят два источника «Ведомостей» – близкий к Минтрансу и в одной из авиакомпаний.

S7 будет летать в КНР на Boeing 737-800 в компоновке на 168 пассажиров в эконом-классе, сообщает компания. «Россия», как говорят собеседники «Ведомостей», собирается поставит на рейсы в КНР российские SSJ100. Полеты будут осуществляться из Владивостока (в Пекин, Шанхай, Харбин, Чанчунь и Яньцзи), Красноярска (в Пекин, Урумчи и Сицзяо) и Иркутска (в Пекин, Сицзяо, Харбин, Шэньян и Дуншэн). Первым об этом написал Telegram-канал «Кухня Аэрофлота». По его данным, полеты начнутся в июне. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию «Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных