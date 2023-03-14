Авиакомпании России возобновляют полеты в Китай на фоне ковидных послаблений

В 2023 г. не менее семи российских авиакомпаний начнут или возобновят полеты в Китай либо увеличат количество рейсов в эту страну. В частности, 27 мая S7 возобновит прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи, следует из сообщения компании от 13 марта. Летом к ним планирует присоединиться и дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» «Россия», говорят два источника «Ведомостей» – близкий к Минтрансу и в одной из авиакомпаний.