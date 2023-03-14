Авиакомпании России возобновляют полеты в Китай на фоне ковидных послаблений

Авиакомпании России возобновляют полеты в Китай на фоне ковидных послабленийS7 запланировала первый полет в КНР на конец мая, а «Россия» – на июнь
В 2023 г. не менее семи российских авиакомпаний начнут или возобновят полеты в Китай либо увеличат количество рейсов в эту страну. В частности, 27 мая S7 возобновит прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи, следует из сообщения компании от 13 марта. Летом к ним планирует присоединиться и дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» «Россия», говорят два источника «Ведомостей» – близкий к Минтрансу и в одной из авиакомпаний.
S7 будет летать в КНР на Boeing 737-800 в компоновке на 168 пассажиров в эконом-классе, сообщает компания. «Россия», как говорят собеседники «Ведомостей», собирается поставит на рейсы в КНР российские SSJ100. Полеты будут осуществляться из Владивостока (в Пекин, Шанхай, Харбин, Чанчунь и Яньцзи), Красноярска (в Пекин, Урумчи и Сицзяо) и Иркутска (в Пекин, Сицзяо, Харбин, Шэньян и Дуншэн). Первым об этом написал Telegram-канал «Кухня Аэрофлота». По его данным, полеты начнутся в июне. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию «Россия».