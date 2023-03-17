Власти и бизнес обсудили партнерские отношения в условиях санкций

«Сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса, для запуска перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики», – сказал Путин. При этом предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями, добавил президент.