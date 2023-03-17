Власти и бизнес обсудили партнерские отношения в условиях санкций

Власти и бизнес обсудили партнерские отношения в условиях санкцийЭкономика начинает работать по новой модели, поэтому предпринимателям пора активизироваться
Российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, поэтому активная, созидательная позиция бизнес-сообщества особенно востребована сейчас. С таким тезисом выступил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Публичная встреча президента с руководителями крупнейших компаний прошла впервые с 24 февраля 2022 г. Лейтмотивом съезда стала тема «партнерских отношений» бизнеса и государства, «отличные» результаты компаний за прошлый год и «конструктивное взаимодействие» по финансовым вопросам.
«Сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса, для запуска перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики», – сказал Путин. При этом предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями, добавил президент.