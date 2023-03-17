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Власти и бизнес обсудили партнерские отношения в условиях санкций

Экономика начинает работать по новой модели, поэтому предпринимателям пора активизироваться
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич Антон Козлов
Профицит торгового баланса в 2022 г. составил $332 млрд, напомнил Путин на съезде РСПП (на фото на втором плане президент союза Александр Шохин). «Вот такая хорошая музыка», – пошутил глава государства (форум проходил в Доме музыки) / Пресс-служба президента России

Российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, поэтому активная, созидательная позиция бизнес-сообщества особенно востребована сейчас. С таким тезисом выступил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Публичная встреча президента с руководителями крупнейших компаний прошла впервые с 24 февраля 2022 г. Лейтмотивом съезда стала тема «партнерских отношений» бизнеса и государства, «отличные» результаты компаний за прошлый год и «конструктивное взаимодействие» по финансовым вопросам.

«Сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса, для запуска перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики», – сказал Путин. При этом предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями, добавил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных