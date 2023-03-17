Спад строительства складов и торговых центров ударил по металлургам

Сокращение производства связано со снижением ввода складов и торговых центров (ТЦ), а также с уменьшением количества активно реализуемых проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, следует из обзора. В нем подчеркивается, что в 2022 г. ввод ТЦ в России сократился более чем на 50% (сдано 22 ТЦ общей площадью свыше 700 000 кв. м).