Международный арбитраж принял иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому»

Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (МТП) принял к рассмотрению иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому», в котором украинская сторона требует обязать российскую компанию в полной мере оплатить транзит газа. Это следует из отчетности «Газпрома» по РСБУ за 2022 г., опубликованной 16 марта.