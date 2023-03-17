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Международный арбитраж принял иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому»

Решение арбитров может быть политизированным, полагают эксперты
Василий Милькин
DANIL SHAMKIN / NurPhoto via AFP

Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (МТП) принял к рассмотрению иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому», в котором украинская сторона требует обязать российскую компанию в полной мере оплатить транзит газа. Это следует из отчетности «Газпрома» по РСБУ за 2022 г., опубликованной 16 марта.

В отчетности отмечается, что иск был подан 16 сентября 2022 г. «Нафтогаз» требует «оплаты неоказанных услуг по соглашению <...> об оказании услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины от 30 декабря 2019 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных