Международный арбитраж принял иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому»Решение арбитров может быть политизированным, полагают эксперты
Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (МТП) принял к рассмотрению иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому», в котором украинская сторона требует обязать российскую компанию в полной мере оплатить транзит газа. Это следует из отчетности «Газпрома» по РСБУ за 2022 г., опубликованной 16 марта.
В отчетности отмечается, что иск был подан 16 сентября 2022 г. «Нафтогаз» требует «оплаты неоказанных услуг по соглашению <...> об оказании услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины от 30 декабря 2019 г.».
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