«Аэрофлот» в 2,5 раза увеличит перевозки туристов «Библио-Глобуса»Это позволит авиакомпании хеджировать сезонные риски и привлечь новых пассажиров
«Аэрофлот» в ближайшие три года будет продавать туроператору «Библио-Глобус» от 2,6 млн до 3 млн мест в год на своих регулярных рейсах по стране и за рубеж, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании. Компании подписали соответствующий договор 17 марта на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства. Авиаперевозчик разыгрывал блоки мест на конкурсе, где этот туроператор оказался единственным участником.
«Библио-Глобус» будет выкупать места на 33 международных и 27 внутрироссийских направлениях, по которым летает «Аэрофлот». Направления, предоставляемые «Библио-Глобусу» под продажи турпакетов, могут меняться в зависимости от наличия спроса, уточняет представитель авиакомпании. Среди них – рейсы из Москвы в Стамбул, Дубай, Коломбо, Мале, Бангкок, на Сейшелы и на турецкие курорты.
На рейсы из Санкт-Петербурга «Аэрофлот» будет продавать блоки кресел в Стамбул и в Анталью. Из Екатеринбурга — на рейсы в Стамбул, Анталью и на Гоа. В Бангкок и на Пхукет — из Владивостока, Новосибирска и Красноярска. Блоки кресел на внутренних направлениях будут продаваться туроператору на рейсах из Сочи и Минеральных Вод в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Пермь.
В 2022 г. «Аэрофлот» уже продавал кресла «Библио-Глобусу», но в меньших объемах, говорит собеседник «Ведомостей» в одной из компаний туристической отрасли. За счет подписанного договора гарантированные продажи мест на рейсах компании туроператору вырастут в 2-2,5 раза, утверждает он. Кроме того, раньше продажи носили сезонный характер, а новое соглашение рассчитано на рейсы в течение всего года, поясняет он.
«Библио-Глобус» в прошлом году активно пользовался бортами «Аэрофлота» для перевозки своих туристов, подтверждает источник «Ведомостей» в одном из крупных туроператоров. «Например, на рейсах нацперевозчика выполнялись полетные программы в Санкт-Петербург и Калининград в интересах туроператора, а также в турецкую Анталью, в Египет, на Мальдивы и на Шри-Ланку», – перечисляет он.
Что такое «Библио-Глобус»
Компания «Библио-Глобус»- крупнейший туроператор в России, основан в 1994 г., специализируется на продажах пакетных туров по РФ и за рубеж. ООО «Библио-Глобус туроператор» на 75% принадлежит аэропорту Шереметьево, на 25% Юлии Туголуковой – одной из основателей компании. В 2021 г. компания получила чистую прибыль в размере 112,2 млн руб. против убытка годом ранее, выручка достигла 28 млрд руб.
По словам собеседника, 2,6 млн человек в год – это немаленькая цифра, поскольку за весь прошлый год российские туроператоры отправили за границу около 7 млн человек по пакетным турам. «Сотрудничество с "Аэрофлотом" дает формирование качественного турпродукта для "Библио-Глобуса". Перевозка "Аэрофлотом" – конкурентное преимущество и некий эксклюзив от авиаперевозчика для туркомпании», – объясняет источник.
В 2022 г. «Аэрофлот» перевез 20,5 млн пассажиров, из которых 16,7 млн – на внутренних линиях. Объемы перевозок по группе («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») составили 40,7 млн человек. По данным «СПАРК-Interfax», «Аэрофлот» в 2021 г. получил чистый убыток по РСБУ в 45,6 млрд руб. при выручке 378,7 млрд руб. Выручка всей группы по МСФО за 2021 г. выросла на 62,7% до 491,7 млрд руб., убыток снизился до 34,5 млрд руб. Данные за 2022 г. авиакомпания не раскрывает.
«Договор не предполагает организации чартерных перевозок, он касается только регулярных маршрутов авиакомпании», – сказал «Ведомостям» представитель «Аэрофлота». Соглашение, по его словам, позволит нивелировать сезонность продаж: обычно в авиаотрасли высокие продажи накануне летнего сезона и перед длинными праздниками (новогодними, майскими и ноябрьскими). В остальное время продажи и рентабельность рейсов падают.
«Аэрофлот» в прошлом году лишился большей части своего высокодоходного глобального международного рынка, напоминает представитель компании. При этом парк воздушных судов (ВС), на которых можно летать за рубеж, вырос за счет самолетов, выведенных из Бермудского реестра. Появившиеся новые международные направления нетипичны для компании – «Аэрофлот» до сих пор не выполнял в большом объеме перевозки по ним, за исключением Таиланда, добавил собеседник.
На региональных туристических рынках «Аэрофлот» в большом объеме не присутствовал. «Мы видим, что индивидуальным путешественникам стало сложнее искать гостиницы, экскурсии и вообще бронировать и оплачивать услуги за рубежом. Многие клиенты сейчас ориентируются на пакетные предложения, решая проблему с оплатой через туроператора», – отметил представитель авиакомпании.
По его словам, внутренние рейсы «Аэрофлот» рассчитывает загружать, используя туристический потенциал таких направлений, как Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные воды. Программа внутренних туристических перевозок будет постепенно расширяться, уточняет собеседник.
В рамках соглашения «Библио-Глобус», в отличие от принятой на рынке практики, не имеет права продавать авиабилеты отдельно от туристического пакета, уточнил представитель «Аэрофлота». По его словам, контракт гарантированно принесет авиакомпании «десятки миллиардов рублей в год». При этом перевозчик полностью не отдает туроператору выбранные направления: на каждом рейсе останется доля мест, реализуемых авиакомпанией через свои каналы продаж. Сервис на борту по билетам, проданным через «Библио-Глобус» и через каналы продаж перевозчика, будет идентичным.
«Ведомости» направили вопросы туроператору.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что за весь прошлый год «Аэрофлот» перевез на международных направлениях около 5 млн пассажиров. Соглашение о гарантированной продаже мест позволит авиакомпании хеджировать сезонные риски и привлечь новых пассажиров, которые ранее отказывались лететь за границу, в том числе из-за отсутствия возможности оплатить значительную часть услуг безналичным способом.
Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что в текущих условиях решение «Аэрофлота» работать с туроператором выглядит логично. «До пандемии авиакомпанию не интересовали продажи блоков мест. “Аэрофлот” развивал хабовый продукт премиум-класса с крупным международным пересадочным узлом в Москве. После запрета на выполнение большей части международных рейсов перевозчик лишился возможности зарабатывать на этом рынке. У него избыточный флот, с которым нужно что-то делать», – объясняет эксперт.
По его словам, соглашение «Аэрофлота» с «Библио-Глобусом» можно рассматривать как попытку расширения на рынке международных туристических перевозок. Туроператор, в свою очередь, получает гарантированные рейсы в открытые зарубежные страны, поясняет Ланецкий.