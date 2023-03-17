«Аэрофлот» в 2,5 раза увеличит перевозки туристов «Библио-Глобуса»

В 2022 г. «Аэрофлот» перевез 20,5 млн пассажиров, из которых 16,7 млн – на внутренних линиях. Объемы перевозок по группе («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») составили 40,7 млн человек. По данным «СПАРК-Interfax», «Аэрофлот» в 2021 г. получил чистый убыток по РСБУ в 45,6 млрд руб. при выручке 378,7 млрд руб. Выручка всей группы по МСФО за 2021 г. выросла на 62,7% до 491,7 млрд руб., убыток снизился до 34,5 млрд руб. Данные за 2022 г. авиакомпания не раскрывает.