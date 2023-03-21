Иностранных производителей семян обяжут создавать партнерства с российскими компаниями

Иностранных производителей семян обяжут создавать партнерства с российскими компаниямиВ противном случае работать на территории страны они не смогут
Зарубежные семеноводческие компании, чтобы продолжить работу в России, должны будут создать совместные предприятия (СП) с отечественными научными организациями. Такие требования содержатся в проекте правил локализации производства семян, которые рассматривались 16 марта на совещании в Минсельхозе. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. Представитель Минсельхоза подтвердил, что такие правила действительно разрабатываются. По его словам, доля иностранных компаний в таких СП не будет превышать 49%.
Работать через другие юрлица, даже на 100% российские, зарубежным игрокам будет запрещено, добавляют два участника совещания. Они утверждают, что новые правила заработают с 1 сентября 2023 г., правда, иностранным компаниям обещают предоставить переходный период, сроки которого пока не определены.