Иностранных производителей семян обяжут создавать партнерства с российскими компаниями

Зарубежные семеноводческие компании, чтобы продолжить работу в России, должны будут создать совместные предприятия (СП) с отечественными научными организациями. Такие требования содержатся в проекте правил локализации производства семян, которые рассматривались 16 марта на совещании в Минсельхозе. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. Представитель Минсельхоза подтвердил, что такие правила действительно разрабатываются. По его словам, доля иностранных компаний в таких СП не будет превышать 49%.