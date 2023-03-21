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Иностранных производителей семян обяжут создавать партнерства с российскими компаниями

В противном случае работать на территории страны они не смогут
Алексей Полухин
Syngenta

Зарубежные семеноводческие компании, чтобы продолжить работу в России, должны будут создать совместные предприятия (СП) с отечественными научными организациями. Такие требования содержатся в проекте правил локализации производства семян, которые рассматривались 16 марта на совещании в Минсельхозе. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. Представитель Минсельхоза подтвердил, что такие правила действительно разрабатываются. По его словам, доля иностранных компаний в таких СП не будет превышать 49%.

Работать через другие юрлица, даже на 100% российские, зарубежным игрокам будет запрещено, добавляют два участника совещания. Они утверждают, что новые правила заработают с 1 сентября 2023 г., правда, иностранным компаниям обещают предоставить переходный период, сроки которого пока не определены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных