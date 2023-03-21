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В правительстве предложили перенести требования по утилизации упаковки

Обязательство перерабатывать 100% может быть введено с 2027 года
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

В правительстве доработали законопроект «Об отходах производства и потребления», подготовленный в рамках концепции расширенной ответственности производителей (РОП), следует из письма директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства Елены Ковалевой. Документ был направлен в Минприроды, Минфин, Минпромторг, Минюст, ФАС и ФТС 7 марта (есть у «Ведомостей»). Согласно законопроекту (есть у «Ведомостей»), 100%-ный норматив утилизации упаковки для производителей должен будет вступить в силу с 1 января 2027 г. При этом с 1 января 2025 г. бизнесу придется обеспечить утилизацию 55% массы произведенной и ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 г. – 75%. Сам же закон в случае его принятия вступит в силу с 2024 г.

Обсуждение реформы ведется в правительстве на протяжении двух лет. Изначально правилами предусматривалось, что нормативы будут постепенно (на 10% ежегодно) повышаться с 2023 г., но затем правительство отложило реформу. Прежней версией законопроекта («Ведомости» писали об этом 18 мая 2022 г.) предполагалось, что повышение нормативов до 100% вступит в силу с 2025 г. Действующий норматив предполагает обязанность по утилизации 10–45% (в зависимости от вида упаковки).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных