В правительстве предложили перенести требования по утилизации упаковки

В правительстве предложили перенести требования по утилизации упаковкиОбязательство перерабатывать 100% может быть введено с 2027 года
В правительстве доработали законопроект «Об отходах производства и потребления», подготовленный в рамках концепции расширенной ответственности производителей (РОП), следует из письма директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства Елены Ковалевой. Документ был направлен в Минприроды, Минфин, Минпромторг, Минюст, ФАС и ФТС 7 марта (есть у «Ведомостей»). Согласно законопроекту (есть у «Ведомостей»), 100%-ный норматив утилизации упаковки для производителей должен будет вступить в силу с 1 января 2027 г. При этом с 1 января 2025 г. бизнесу придется обеспечить утилизацию 55% массы произведенной и ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 г. – 75%. Сам же закон в случае его принятия вступит в силу с 2024 г.
Обсуждение реформы ведется в правительстве на протяжении двух лет. Изначально правилами предусматривалось, что нормативы будут постепенно (на 10% ежегодно) повышаться с 2023 г., но затем правительство отложило реформу. Прежней версией законопроекта («Ведомости» писали об этом 18 мая 2022 г.) предполагалось, что повышение нормативов до 100% вступит в силу с 2025 г. Действующий норматив предполагает обязанность по утилизации 10–45% (в зависимости от вида упаковки).