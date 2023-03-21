«Роснефть» нарастила EBITDA в 2022 году на 9,5% и добычу – на 2,3%

Выручка «Роснефти» за прошлый год увеличилась на 3,2% по сравнению с 2021 г. (абсолютный показатель не раскрывается, выручка за 2021 г. составила 8,8 трлн руб.). Операционная прибыль в 2022 г. выросла на 8,9% до 1,5 трлн руб. При этом чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, сократилась на 7,9% до 813 млрд руб. «Динамика показателя была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год», – отметили в компании.