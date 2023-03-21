«Роснефть» нарастила EBITDA в 2022 году на 9,5% и добычу – на 2,3%Сильные финансовые результаты окажут поддержку котировкам акций компании, считают эксперты
Нефтяная компания «Роснефть» опубликовала отчетность по МСФО за 2022 г. Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации) в 2022 г. вырос на 9,5% по сравнению с 2021 г. до 2,6 трлн руб., сообщила пресс-служба нефтяной компании.
Выручка «Роснефти» за прошлый год увеличилась на 3,2% по сравнению с 2021 г. (абсолютный показатель не раскрывается, выручка за 2021 г. составила 8,8 трлн руб.). Операционная прибыль в 2022 г. выросла на 8,9% до 1,5 трлн руб. При этом чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, сократилась на 7,9% до 813 млрд руб. «Динамика показателя была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год», – отметили в компании.