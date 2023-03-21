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«Роснефть» нарастила EBITDA в 2022 году на 9,5% и добычу – на 2,3%

Сильные финансовые результаты окажут поддержку котировкам акций компании, считают эксперты
Дарья Савенкова Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Нефтяная компания «Роснефть» опубликовала отчетность по МСФО за 2022 г. Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации) в 2022 г. вырос на 9,5% по сравнению с 2021 г. до 2,6 трлн руб., сообщила пресс-служба нефтяной компании.

Выручка «Роснефти» за прошлый год увеличилась на 3,2% по сравнению с 2021 г. (абсолютный показатель не раскрывается, выручка за 2021 г. составила 8,8 трлн руб.). Операционная прибыль в 2022 г. выросла на 8,9% до 1,5 трлн руб. При этом чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, сократилась на 7,9% до 813 млрд руб. «Динамика показателя была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год», – отметили в компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных