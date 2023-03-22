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РЖД хочет избавиться от обслуживания федеральных дорог на переездах

Минтранс может поддержать эту идею, но в парламенте в ее целесообразности сомневаются
Ксения Потаева Арина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

РЖД предлагает Минтрансу передать содержание участков федеральных автодорог на железнодорожных переездах владельцам автодорожной инфраструктуры. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РЖД.

По его словам, на балансе РЖД сейчас находится порядка 10 000 переездов. Представитель монополии не уточнил, когда компания направила обращение в Минтранс и сколько сейчас РЖД тратит на ремонт дорог на переездах. По словам источника «Ведомостей», близкого к одной из сторон переписки, письмо в Минтранс было направлено в марте 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных