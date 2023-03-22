РЖД хочет избавиться от обслуживания федеральных дорог на переездах

РЖД хочет избавиться от обслуживания федеральных дорог на переездахМинтранс может поддержать эту идею, но в парламенте в ее целесообразности сомневаются
РЖД предлагает Минтрансу передать содержание участков федеральных автодорог на железнодорожных переездах владельцам автодорожной инфраструктуры. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РЖД.
По его словам, на балансе РЖД сейчас находится порядка 10 000 переездов. Представитель монополии не уточнил, когда компания направила обращение в Минтранс и сколько сейчас РЖД тратит на ремонт дорог на переездах. По словам источника «Ведомостей», близкого к одной из сторон переписки, письмо в Минтранс было направлено в марте 2023 г.
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