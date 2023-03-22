РЖД хочет избавиться от обслуживания федеральных дорог на переездах

По его словам, на балансе РЖД сейчас находится порядка 10 000 переездов. Представитель монополии не уточнил, когда компания направила обращение в Минтранс и сколько сейчас РЖД тратит на ремонт дорог на переездах. По словам источника «Ведомостей», близкого к одной из сторон переписки, письмо в Минтранс было направлено в марте 2023 г.