Росавиации не хватает 9 млрд рублей на малые региональные аэропорты

Федеральному агентству воздушного транспорта (ФАВТ; Росавиация) не хватает бюджетных средств на поддержание и развитие малых региональных аэропортов на Дальнем Востоке и в регионах Крайнего Севера. Об этом говорится в докладе об итогах работы агентства в 2022 г. и основных задачах на 2023 г., с которыми ознакомились «Ведомости».