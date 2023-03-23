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Росавиации не хватает 9 млрд рублей на малые региональные аэропорты

Невысокий пассажиропоток не позволяет им выходить на рентабельность
Герман Костринский Арина Литова
Александр Рюмин / ТАСС

Федеральному агентству воздушного транспорта (ФАВТ; Росавиация) не хватает бюджетных средств на поддержание и развитие малых региональных аэропортов на Дальнем Востоке и в регионах Крайнего Севера. Об этом говорится в докладе об итогах работы агентства в 2022 г. и основных задачах на 2023 г., с которыми ознакомились «Ведомости».

«В программах деятельности, представленных федеральными казенными предприятиями (ФКП) на 2023 г., прослеживается явный дефицит средств: потребность для обеспечения функционирования аэропортов и посадочных площадок, входящих в состав ФКП, больше, чем действующий уровень субсидии», – говорится в докладе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных