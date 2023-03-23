Росавиации не хватает 9 млрд рублей на малые региональные аэропорты

Росавиации не хватает 9 млрд рублей на малые региональные аэропортыНевысокий пассажиропоток не позволяет им выходить на рентабельность
Федеральному агентству воздушного транспорта (ФАВТ; Росавиация) не хватает бюджетных средств на поддержание и развитие малых региональных аэропортов на Дальнем Востоке и в регионах Крайнего Севера. Об этом говорится в докладе об итогах работы агентства в 2022 г. и основных задачах на 2023 г., с которыми ознакомились «Ведомости».
«В программах деятельности, представленных федеральными казенными предприятиями (ФКП) на 2023 г., прослеживается явный дефицит средств: потребность для обеспечения функционирования аэропортов и посадочных площадок, входящих в состав ФКП, больше, чем действующий уровень субсидии», – говорится в докладе.
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