Экспорт стальных полуфабрикатов из России в Китай сократился втрое

В 2022 г. Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 3 раза до 2,3 млн т, на столько же вырос вывоз и в денежном выражении – до $1,34 млрд («Ведомости» писали об этом 23 января 2023 г.). Пик поставок в 2022 г. пришелся на июль – октябрь, когда вывозилось от 252 000 до 464 000 т в месяц. Но уже в ноябре поставок не было вообще, а в декабре в Китай ушло лишь 40 100 т.