Экспорт стальных полуфабрикатов из России в Китай сократился втрое

Экспорт стальных полуфабрикатов из России в Китай сократился втроеМеталлурги предпочли продажи на более выгодных направлениях
Россия сократила экспорт стальных полуфабрикатов в январе – феврале 2023 г. в Китай в 3 раза год к году до 96 200 т, а в денежном выражении – в 5 раз до $46,37 млн. Это следует из данных статистики Главного таможенного управления Китая, с которыми ознакомились «Ведомости».
В 2022 г. Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 3 раза до 2,3 млн т, на столько же вырос вывоз и в денежном выражении – до $1,34 млрд («Ведомости» писали об этом 23 января 2023 г.). Пик поставок в 2022 г. пришелся на июль – октябрь, когда вывозилось от 252 000 до 464 000 т в месяц. Но уже в ноябре поставок не было вообще, а в декабре в Китай ушло лишь 40 100 т.
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