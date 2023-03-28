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Экспорт стальных полуфабрикатов из России в Китай сократился втрое

Металлурги предпочли продажи на более выгодных направлениях
Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия сократила экспорт стальных полуфабрикатов в январе – феврале 2023 г. в Китай в 3 раза год к году до 96 200 т, а в денежном выражении – в 5 раз до $46,37 млн. Это следует из данных статистики Главного таможенного управления Китая, с которыми ознакомились «Ведомости».

В 2022 г. Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 3 раза до 2,3 млн т, на столько же вырос вывоз и в денежном выражении – до $1,34 млрд («Ведомости» писали об этом 23 января 2023 г.). Пик поставок в 2022 г. пришелся на июль – октябрь, когда вывозилось от 252 000 до 464 000 т в месяц. Но уже в ноябре поставок не было вообще, а в декабре в Китай ушло лишь 40 100 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных