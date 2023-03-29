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ЕС хочет ввести инструмент для локальной блокировки СПГ из России

Реализация этих мер на практике сейчас маловероятна, считают эксперты
Василий Милькин
Vitaly Nevar / Reuters

Министры энергетики стран Евросоюза одобрили предоставление государствам – членам союза права вводить запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без введения новых санкций. Об этом заявила 28 марта еврокомиссар по энергетике эстонка Кадри Симсон по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.

«Я приветствую добавление Советом ЕС положения, которое дает странам Евросоюза возможности временно ограничивать мощности для [поставок] газа, включая СПГ, из России», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных