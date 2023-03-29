ЕС хочет ввести инструмент для локальной блокировки СПГ из России

Министры энергетики стран Евросоюза одобрили предоставление государствам – членам союза права вводить запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без введения новых санкций. Об этом заявила 28 марта еврокомиссар по энергетике эстонка Кадри Симсон по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.