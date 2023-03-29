ЕС хочет ввести инструмент для локальной блокировки СПГ из России

ЕС хочет ввести инструмент для локальной блокировки СПГ из РоссииРеализация этих мер на практике сейчас маловероятна, считают эксперты
Министры энергетики стран Евросоюза одобрили предоставление государствам – членам союза права вводить запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без введения новых санкций. Об этом заявила 28 марта еврокомиссар по энергетике эстонка Кадри Симсон по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.
«Я приветствую добавление Советом ЕС положения, которое дает странам Евросоюза возможности временно ограничивать мощности для [поставок] газа, включая СПГ, из России», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
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