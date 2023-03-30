У сельхозкомпаний возникли сложности с получением льготных кредитов

О трудностях, с которыми столкнулись сельхозкомпании в отдельных регионах при одобрении заявок на получение льготных краткосрочных займов, было заявлено 29 марта на заседании оперативного штаба в Минсельхозе. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. Растениеводы, животноводы, а также переработчики сельхозпродукции согласно установленным нормам могут получить льготные кредиты от банков по ставке 1–5% сроком на 1–2 года. Заем на одного кредитора составляет 10–600 млн руб. в зависимости от региона и рода деятельности компании. Эти средства можно направлять на закупку семян, средств защиты растений, ветеринарные препараты, топливо, выплату заработной платы и проч.