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У сельхозкомпаний возникли сложности с получением льготных кредитов

Из-за того что средства на субсидии, компенсирующие банкам разницу ставки, в некоторых регионах закончились
Алексей Полухин Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

О трудностях, с которыми столкнулись сельхозкомпании в отдельных регионах при одобрении заявок на получение льготных краткосрочных займов, было заявлено 29 марта на заседании оперативного штаба в Минсельхозе. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. Растениеводы, животноводы, а также переработчики сельхозпродукции согласно установленным нормам могут получить льготные кредиты от банков по ставке 1–5% сроком на 1–2 года. Заем на одного кредитора составляет 10–600 млн руб. в зависимости от региона и рода деятельности компании. Эти средства можно направлять на закупку семян, средств защиты растений, ветеринарные препараты, топливо, выплату заработной платы и проч.

Минсельхоз предоставляет регионам субсидии, которые те направляют на компенсацию банкам разницы между ключевой ставкой (на данный момент 7,5%) и максимально допустимой льготной. На 2023 г. на эти цели было выделено 16,5 млрд руб. Согласно информации на сайте Минсельхоза, на 27 марта неосвоенными остаются почти 20% средств – 13,71% (из 6,5 млрд руб.) по направлению «растениеводство» и 11,07% (из 2,8 млрд руб.) на поддержку животноводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных