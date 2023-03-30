Genetico продаст на Мосбирже 12% своих акций

Genetico продаст на Мосбирже 12% своих акцийМедицинские компании практически не представлены на публичном рынке
Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico (ПАО «ЦГРМ «Генетико»), дочерняя компания Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), в рамках IPO на Московской бирже продаст инвесторам 10 млн акций, или 12% уставного капитала, говорится в ее сообщении. Сколько средств компания намерена привлечь в ходе этой процедуры, пока неизвестно.
Дата и цена размещения будут определены в ближайшее время на заседании совета директоров компании, сказано в сообщении.
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