Минэнерго меняет условия получения налогового вычета за модернизацию НПЗ

Минэнерго меняет условия получения налогового вычета за модернизацию НПЗЭто может привести к снижению выплат переработчикам, считают аналитики
Минэнерго России разработало проект постановления правительства, устанавливающий критерии для получения «обратного акциза» на нефть компаниями, участвующими с 2019 г. в госпрограмме модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.
Согласно проекту получающая выплаты в рамках обратного акциза компания на 1 января 2023 г. должна соответствовать трем критериям. Во-первых, юрлицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, исключения из ЕГРЮЛа. Во-вторых, у компании не должно быть задолженностей по налогам, сборам и страховым взносам. И в-третьих, компания должна инвестировать в модернизацию НПЗ не менее 60 млрд руб. и (или) направить более 4 млн т сырья в 2022 г. на собственные мощности по переработке.
Соответствие этим критериям будет означать, что НПЗ сможет получать обратный акциз на нефть в 2024 и 2025 гг. Эти критерии позволят выявить компании, находящиеся на финальной стадии реализации соглашений о модернизации НПЗ и являющиеся добросовестными налогоплательщиками, следует из пояснительной записки к документу.