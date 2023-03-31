Минэнерго меняет условия получения налогового вычета за модернизацию НПЗ

Согласно проекту получающая выплаты в рамках обратного акциза компания на 1 января 2023 г. должна соответствовать трем критериям. Во-первых, юрлицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, исключения из ЕГРЮЛа. Во-вторых, у компании не должно быть задолженностей по налогам, сборам и страховым взносам. И в-третьих, компания должна инвестировать в модернизацию НПЗ не менее 60 млрд руб. и (или) направить более 4 млн т сырья в 2022 г. на собственные мощности по переработке.