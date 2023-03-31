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Минэнерго меняет условия получения налогового вычета за модернизацию НПЗ

Это может привести к снижению выплат переработчикам, считают аналитики
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэнерго России разработало проект постановления правительства, устанавливающий критерии для получения «обратного акциза» на нефть компаниями, участвующими с 2019 г. в госпрограмме модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. 

Согласно проекту получающая выплаты в рамках обратного акциза компания на 1 января 2023 г. должна соответствовать трем критериям. Во-первых, юрлицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, исключения из ЕГРЮЛа. Во-вторых, у компании не должно быть задолженностей по налогам, сборам и страховым взносам. И в-третьих, компания должна инвестировать в модернизацию НПЗ не менее 60 млрд руб. и (или) направить более 4 млн т сырья в 2022 г. на собственные мощности по переработке.

Соответствие этим критериям будет означать, что НПЗ сможет получать обратный акциз на нефть в 2024 и 2025 гг. Эти критерии позволят выявить компании, находящиеся на финальной стадии реализации соглашений о модернизации НПЗ и являющиеся добросовестными налогоплательщиками, следует из пояснительной записки к документу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных