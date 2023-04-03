Минфин вернулся к идее обратного акциза на каучук

Министерство указывает, что планируется предусмотреть «особый порядок обложения акцизом произведенного синтетического каучука». Параметры акциза будут зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке и на бутан и бутадиен (сырье для производства каучука) на роттердамском рынке. В случае неблагоприятных цен для производителей будет применяться обратный акциз, возмещаемый компаниям из федерального бюджета. В качестве цели инициативы указано «стратегическое развитие нефтегазохимической отрасли».