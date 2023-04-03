Минфин вернулся к идее обратного акциза на каучук

Минфин вернулся к идее обратного акциза на каучукВыплаты должны защитить производителей от волатильности мировых цен
Минфин рассчитывает на принятие в 2023 г. поправок в Налоговый кодекс, предполагающих введение обратного акциза на синтетический каучук. Об этом говорится в докладе министерства, с которым ознакомились «Ведомости».
Министерство указывает, что планируется предусмотреть «особый порядок обложения акцизом произведенного синтетического каучука». Параметры акциза будут зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке и на бутан и бутадиен (сырье для производства каучука) на роттердамском рынке. В случае неблагоприятных цен для производителей будет применяться обратный акциз, возмещаемый компаниям из федерального бюджета. В качестве цели инициативы указано «стратегическое развитие нефтегазохимической отрасли».
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