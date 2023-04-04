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Производитель тепличных овощей ГК «Рост» займется переработкой зерна

Это направление сейчас привлекает инвесторов из-за низких цен на сырье
Алексей Полухин
Unsplash

Владельцы крупного производителя тепличных овощей ГК «Рост» Сергей Рукин и Дмитрий Лашин, по данным сервиса «Контур.Фокус», 30 марта зарегистрировали в Ростове-на-Дону компанию «Амирост», которая будет специализироваться на производстве крахмала и крахмалосодержащих продуктов, кормов для животных, хранении и оптовой торговле зерном. Рукину принадлежит 78% долей в новой фирме, Лашину – 22%. Представитель ГК «Рост» подтвердил, что компания планирует развивать новое направление – переработку зерна. По его словам, группа имеет возможность развиваться и диверсифицировать бизнес. От дополнительных комментариев он отказался, поскольку проект находится на начальной стадии.

ГК «Рост» специализируется на выращивании томатов, огурцов и салатов. Под ее управлением 19 тепличных комплексов общей площадью 500 га в 13 регионах России, а также четыре упаковочно-распределительных центра. Консолидированные финансовые показатели группы не раскрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных