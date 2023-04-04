Производитель тепличных овощей ГК «Рост» займется переработкой зерна

Владельцы крупного производителя тепличных овощей ГК «Рост» Сергей Рукин и Дмитрий Лашин, по данным сервиса «Контур.Фокус», 30 марта зарегистрировали в Ростове-на-Дону компанию «Амирост», которая будет специализироваться на производстве крахмала и крахмалосодержащих продуктов, кормов для животных, хранении и оптовой торговле зерном. Рукину принадлежит 78% долей в новой фирме, Лашину – 22%. Представитель ГК «Рост» подтвердил, что компания планирует развивать новое направление – переработку зерна. По его словам, группа имеет возможность развиваться и диверсифицировать бизнес. От дополнительных комментариев он отказался, поскольку проект находится на начальной стадии.