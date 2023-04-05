«Уралкалий» расторг специнвестконтракты по своим проектам в Пермском крае

«Уралкалий» расторг специнвестконтракты по своим проектам в Пермском краеВозможности для реализации продукции с новых мощностей в период санкций значительно снизились
Производитель удобрений «Уралкалий» (входит в «Уралхим») расторг два специальных инвестиционных контракта (СПИК) с Минпромторгом и Пермским краем. Один СПИК был заключен на строительство Половодовского калийного комбината, другой – на новый рудник «Соликамск-2». О расторжении говорится в реестре СПИКов министерства, с которым ознакомились «Ведомости».
«Уралкалий» подписал СПИКи первого типа (СПИК 1.0) по этим проектам в июне 2019 г. Объем инвестиций в Половодовский комбинат оценивался в 117,8 млрд руб., в «Соликамск-2» – в 36,8 млрд руб. Их плановые мощности – 2,8 млн и 2,3 млн т руды в год соответственно.
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