«Уралкалий» расторг специнвестконтракты по своим проектам в Пермском крае

«Уралкалий» подписал СПИКи первого типа (СПИК 1.0) по этим проектам в июне 2019 г. Объем инвестиций в Половодовский комбинат оценивался в 117,8 млрд руб., в «Соликамск-2» – в 36,8 млрд руб. Их плановые мощности – 2,8 млн и 2,3 млн т руды в год соответственно.