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«Уралкалий» расторг специнвестконтракты по своим проектам в Пермском крае

Возможности для реализации продукции с новых мощностей в период санкций значительно снизились
Надежда Синцова Денис Ильюшенков
В условиях санкций менеджменту «Уралкалия» приходится напряженно искать новые рынки для экспорта / Денис Абрамов / Ведомости

Производитель удобрений «Уралкалий» (входит в «Уралхим») расторг два специальных инвестиционных контракта (СПИК) с Минпромторгом и Пермским краем. Один СПИК был заключен на строительство Половодовского калийного комбината, другой – на новый рудник «Соликамск-2». О расторжении говорится в реестре СПИКов министерства, с которым ознакомились «Ведомости».

«Уралкалий» подписал СПИКи первого типа (СПИК 1.0) по этим проектам в июне 2019 г. Объем инвестиций в Половодовский комбинат оценивался в 117,8 млрд руб., в «Соликамск-2» – в 36,8 млрд руб. Их плановые мощности – 2,8 млн и 2,3 млн т руды в год соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных