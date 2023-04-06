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Ставки на долгосрочную аренду вагонов к концу года вырастут на 18–27%

Это создает риски невыполнения контрактных обязательств операторов
Арина Литова Ксения Потаева
Андрей Гордеев / Ведомости

Ставки на аренду грузового подвижного состава будут увеличиваться с апреля 2023 г. и к IV кварталу вырастут на 18–27% к сопоставимому периоду 2022 г. Это следует из расчетов агентства Infoline, с которыми ознакомились «Ведомости». Про рост арендных ставок говорят и в Информационном центре операторов (ИЦО; образован на базе проектного офиса Союза операторов железнодорожного транспорта, СОЖТ), а также сами участники рынка – операторы и грузоотправители.

По данным Infoline, наиболее заметен будет рост ставок на фитинговые платформы для контейнеров и хопперы-цементовозы. Речь идет о ставках аренды по вновь заключаемым контрактам на срок от одного года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных