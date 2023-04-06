Ставки на долгосрочную аренду вагонов к концу года вырастут на 18–27%

Ставки на аренду грузового подвижного состава будут увеличиваться с апреля 2023 г. и к IV кварталу вырастут на 18–27% к сопоставимому периоду 2022 г. Это следует из расчетов агентства Infoline, с которыми ознакомились «Ведомости». Про рост арендных ставок говорят и в Информационном центре операторов (ИЦО; образован на базе проектного офиса Союза операторов железнодорожного транспорта, СОЖТ), а также сами участники рынка – операторы и грузоотправители.