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Эксперты предложили новый подход к развитию водородной отрасли в России

Он должен позволить к 2050 году занять до 15% рынка технологий и оборудования в секторе
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия из-за санкций недружественных стран изолирована от экспортных рынков водорода, признается в исследовании Центра энергетических систем будущего «Энерджинет» (есть у «Ведомостей»). Поэтому вместо производства и экспорта водорода страна должна сосредоточиться на поставках в дружественные страны технологий и оборудования для его производства, считают эксперты.

«Энерджинет» – рабочая группа, созданная для разработки и реализации одноименной дорожной карты по развитию в России интеллектуальной энергетики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных