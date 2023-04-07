Эксперты предложили новый подход к развитию водородной отрасли в России

Эксперты предложили новый подход к развитию водородной отрасли в РоссииОн должен позволить к 2050 году занять до 15% рынка технологий и оборудования в секторе
Россия из-за санкций недружественных стран изолирована от экспортных рынков водорода, признается в исследовании Центра энергетических систем будущего «Энерджинет» (есть у «Ведомостей»). Поэтому вместо производства и экспорта водорода страна должна сосредоточиться на поставках в дружественные страны технологий и оборудования для его производства, считают эксперты.
«Энерджинет» – рабочая группа, созданная для разработки и реализации одноименной дорожной карты по развитию в России интеллектуальной энергетики.
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