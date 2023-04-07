Эксперты предложили новый подход к развитию водородной отрасли в России

Россия из-за санкций недружественных стран изолирована от экспортных рынков водорода, признается в исследовании Центра энергетических систем будущего «Энерджинет» (есть у «Ведомостей»). Поэтому вместо производства и экспорта водорода страна должна сосредоточиться на поставках в дружественные страны технологий и оборудования для его производства, считают эксперты.