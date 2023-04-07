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Общественный совет при ФАС предложит правительству вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки

Сам регулятор считает это допустимым способом для усиления защиты потребителей
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Сергей Фадеичев / ТАСС

Маркетплейсы должны быть выведены из-под моратория на проверки IТ-компаний, такое предложение направит в правительство общественный совет при ФАС. Обращение планируется направить до 28 апреля 2023 г. Это указано в протоколе заседания совета от 29 марта 2023 г., с которым ознакомились «Ведомости».

Выведение маркетплейсов из-под моратория нужно для того, чтобы ФАС могла анализировать деятельность интернет-платформ «на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству», указано в протоколе. Информацию о заседании общественного совета 29 марта «Ведомостям» подтвердил представитель ФАС. Он также подтвердил и информацию из протокола с намерением направить обращение в правительство. По его словам, ФАС «выступает за равный подход ко всем участникам рынков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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