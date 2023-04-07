Общественный совет при ФАС предложит правительству вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки

Общественный совет при ФАС предложит правительству вывести маркетплейсы из-под моратория на проверкиСам регулятор считает это допустимым способом для усиления защиты потребителей
Маркетплейсы должны быть выведены из-под моратория на проверки IТ-компаний, такое предложение направит в правительство общественный совет при ФАС. Обращение планируется направить до 28 апреля 2023 г. Это указано в протоколе заседания совета от 29 марта 2023 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Выведение маркетплейсов из-под моратория нужно для того, чтобы ФАС могла анализировать деятельность интернет-платформ «на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству», указано в протоколе. Информацию о заседании общественного совета 29 марта «Ведомостям» подтвердил представитель ФАС. Он также подтвердил и информацию из протокола с намерением направить обращение в правительство. По его словам, ФАС «выступает за равный подход ко всем участникам рынков».