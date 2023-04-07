Общественный совет при ФАС предложит правительству вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки

Выведение маркетплейсов из-под моратория нужно для того, чтобы ФАС могла анализировать деятельность интернет-платформ «на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству», указано в протоколе. Информацию о заседании общественного совета 29 марта «Ведомостям» подтвердил представитель ФАС. Он также подтвердил и информацию из протокола с намерением направить обращение в правительство. По его словам, ФАС «выступает за равный подход ко всем участникам рынков».