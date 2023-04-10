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Производитель водки «Чарочка» пытается отсудить у Disney товарные знаки «Пираты Карибского моря»

Предприятие, скорее всего, планирует выпускать под такими брендами крепкие напитки
Маргарита Соболь Мария Истомина
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря» / Walt Disney Pictures

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» требует досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest по причине их неиспользования. С таким иском производитель крепких напитков обратился в суд по интеллектуальным правам. Сейчас упомянутые бренды закреплены за Disney Enterprises Inc. Последнее заседание по этому делу прошло в феврале этого года, тогда суд перенес предварительное заседание на август, так как иностранное лицо должно к этому сроки представить отзыв на исковое заявление и доказать использование товарных знаков.

В КЛВЗ «Кристалл» от комментариев отказались. Запрос в Disney на момент публикации остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных