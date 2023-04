Производитель водки «Чарочка» пытается отсудить у Disney товарные знаки «Пираты Карибского моря»

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» требует досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest по причине их неиспользования. С таким иском производитель крепких напитков обратился в суд по интеллектуальным правам. Сейчас упомянутые бренды закреплены за Disney Enterprises Inc. Последнее заседание по этому делу прошло в феврале этого года, тогда суд перенес предварительное заседание на август, так как иностранное лицо должно к этому сроки представить отзыв на исковое заявление и доказать использование товарных знаков.