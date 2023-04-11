«Лукойл» из-за санкций сдвигает на год начало добычи на одном из своих балтийских проектов

Как следует из отчета, в 2021 г. «Лукойл» заключил договор с компанией «Розетти марино проект» (дочерняя структура итальянской Rosetti Marino SpA) на разработку рабочей документации, закупку оборудования и материалов, строительство и выполнение пусконаладочных работ. Итальянцы также должны были установить в море блок-кондуктор № 1 (БК-1) морской ледостойкой стационарной платформы, предназначенной для проекта.