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«Лукойл» из-за санкций сдвигает на год начало добычи на одном из своих балтийских проектов

Компании придется провести перепроектирование и найти новых поставщиков оборудования
Василий Милькин
Месторождение D33 в 2015 г. / lukoil.ru

«Лукойл» из-за санкционных рисков сдвинул на год начало добычи нефти на месторождении D33 на шельфе Балтийского моря – с 2024 на 2025 г. Об этом сообщается в годовом отчете дочерней компании «Лукойла» – «Лукойл-Калининградморнефти» (оператор шельфовых проектов на Балтике).

Как следует из отчета, в 2021 г. «Лукойл» заключил договор с компанией «Розетти марино проект» (дочерняя структура итальянской Rosetti Marino SpA) на разработку рабочей документации, закупку оборудования и материалов, строительство и выполнение пусконаладочных работ. Итальянцы также должны были установить в море блок-кондуктор № 1 (БК-1) морской ледостойкой стационарной платформы, предназначенной для проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных