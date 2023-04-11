«Лукойл» из-за санкций сдвигает на год начало добычи на одном из своих балтийских проектов

«Лукойл» из-за санкций сдвигает на год начало добычи на одном из своих балтийских проектовКомпании придется провести перепроектирование и найти новых поставщиков оборудования
«Лукойл» из-за санкционных рисков сдвинул на год начало добычи нефти на месторождении D33 на шельфе Балтийского моря – с 2024 на 2025 г. Об этом сообщается в годовом отчете дочерней компании «Лукойла» – «Лукойл-Калининградморнефти» (оператор шельфовых проектов на Балтике).
Как следует из отчета, в 2021 г. «Лукойл» заключил договор с компанией «Розетти марино проект» (дочерняя структура итальянской Rosetti Marino SpA) на разработку рабочей документации, закупку оборудования и материалов, строительство и выполнение пусконаладочных работ. Итальянцы также должны были установить в море блок-кондуктор № 1 (БК-1) морской ледостойкой стационарной платформы, предназначенной для проекта.
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