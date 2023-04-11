Балтзавод подпишет контракт на 25 млрд руб. на строительство атомного заправщика

Балтзавод подпишет контракт на 25 млрд руб. на строительство атомного заправщикаВ ближайшие годы «Росатому» потребуется как минимум еще одно такое судно для Севморпути
«Атомфлот» (ФГУП под управлением «Росатома», владеет флотом атомных ледоколов России) договорился о заключении контракта на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). По словам двух источников, близких к разным сторонам сделки, он будет подписан между «Атомфлотом» и Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Один из них уточняет, что подписание состоится «в ближайшие дни». Строительством судна займется входящий в ОСК Балтийский завод.
В «Росатоме», «Атомфлоте» и ОСК отказались от комментариев. «Ведомости» также направили запрос в Минпромторг.
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