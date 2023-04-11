Балтзавод подпишет контракт на 25 млрд руб. на строительство атомного заправщика

«Атомфлот» (ФГУП под управлением «Росатома», владеет флотом атомных ледоколов России) договорился о заключении контракта на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). По словам двух источников, близких к разным сторонам сделки, он будет подписан между «Атомфлотом» и Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Один из них уточняет, что подписание состоится «в ближайшие дни». Строительством судна займется входящий в ОСК Балтийский завод.