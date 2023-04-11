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Балтзавод подпишет контракт на 25 млрд руб. на строительство атомного заправщика

В ближайшие годы «Росатому» потребуется как минимум еще одно такое судно для Севморпути
Герман Костринский
Сейчас перегрузкой топлива на атомных ледоколах занимается судно «Имандра», разменявшее уже пятый десяток / rosatomflot.ru

«Атомфлот» (ФГУП под управлением «Росатома», владеет флотом атомных ледоколов России) договорился о заключении контракта на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). По словам двух источников, близких к разным сторонам сделки, он будет подписан между «Атомфлотом» и Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Один из них уточняет, что подписание состоится «в ближайшие дни». Строительством судна займется входящий в ОСК Балтийский завод.

В «Росатоме», «Атомфлоте» и ОСК отказались от комментариев. «Ведомости» также направили запрос в Минпромторг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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