Ущерб от запрета полетов агродронов может превысить 2,4 млрд рублей

Сейчас БАС используются при выращивании риса, подсолнечника, рапса, кукурузы и других культур, перечислил Чижов. В частности, дроны применяются для сева, пестицидных обработок, внесения биостимуляторов и десикации (обезвоживания) перед уборкой, объяснил он. Например, в Краснодарском крае, где были введены ограничения на полеты БАС, из 90 000 га риса более 30 000 га должно было обрабатываться именно с помощью дронов, привел данные Чижов. Ограничения приведут к проблемам у рисоводов, снижению выручки производителей БАС и простоям у компаний-эксплуатантов, уверен эксперт. Аналогичная ситуация сейчас с подкормками озимых, которые были запланированы на апрель в Центрально-Черноземном районе, добавил он.