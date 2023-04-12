Ущерб от запрета полетов агродронов может превысить 2,4 млрд рублей

Ущерб от запрета полетов агродронов может превысить 2,4 млрд рублейОграничения на полеты коммерческих беспилотников действуют уже в 31 регионе России
Ограничения на полеты коммерческих беспилотников, введенные более чем в 30 регионах, нанесут ущерб сельскому хозяйству. Гендиректор компании – производителя агродронов «Агримакс аэро» Максим Чижов сказал «Ведомостям», что общие потери для агросектора, а также для производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем (БАС) для нужд сельского хозяйства в 2023 г. могут составить 2,4 млрд руб. По словам заместителя гендиректора компании «Индустриальные дроны» Павла Плахотного, сумма потерь для производителей агродронов может быть даже больше – около 5,6 млрд руб., если учитывать также лесные хозяйства.
Сейчас БАС используются при выращивании риса, подсолнечника, рапса, кукурузы и других культур, перечислил Чижов. В частности, дроны применяются для сева, пестицидных обработок, внесения биостимуляторов и десикации (обезвоживания) перед уборкой, объяснил он. Например, в Краснодарском крае, где были введены ограничения на полеты БАС, из 90 000 га риса более 30 000 га должно было обрабатываться именно с помощью дронов, привел данные Чижов. Ограничения приведут к проблемам у рисоводов, снижению выручки производителей БАС и простоям у компаний-эксплуатантов, уверен эксперт. Аналогичная ситуация сейчас с подкормками озимых, которые были запланированы на апрель в Центрально-Черноземном районе, добавил он.