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Ущерб от запрета полетов агродронов может превысить 2,4 млрд рублей

Ограничения на полеты коммерческих беспилотников действуют уже в 31 регионе России
Анастасия Курашева Анна Устинова
Freepik

Ограничения на полеты коммерческих беспилотников, введенные более чем в 30 регионах, нанесут ущерб сельскому хозяйству. Гендиректор компании – производителя агродронов «Агримакс аэро» Максим Чижов сказал «Ведомостям», что общие потери для агросектора, а также для производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем (БАС) для нужд сельского хозяйства в 2023 г. могут составить 2,4 млрд руб. По словам заместителя гендиректора компании «Индустриальные дроны» Павла Плахотного, сумма потерь для производителей агродронов может быть даже больше – около 5,6 млрд руб., если учитывать также лесные хозяйства.

Сейчас БАС используются при выращивании риса, подсолнечника, рапса, кукурузы и других культур, перечислил Чижов. В частности, дроны применяются для сева, пестицидных обработок, внесения биостимуляторов и десикации (обезвоживания) перед уборкой, объяснил он. Например, в Краснодарском крае, где были введены ограничения на полеты БАС, из 90 000 га риса более 30 000 га должно было обрабатываться именно с помощью дронов, привел данные Чижов. Ограничения приведут к проблемам у рисоводов, снижению выручки производителей БАС и простоям у компаний-эксплуатантов, уверен эксперт. Аналогичная ситуация сейчас с подкормками озимых, которые были запланированы на апрель в Центрально-Черноземном районе, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных