Мощность малых СПГ-заводов в России к 2025 г. вырастет в 2,5 раза

Малотоннажными традиционно считаются СПГ-заводы с мощностью производства до 80 000 т газа в год. Сейчас, по данным компании, в России действует 18 таких заводов общей мощностью 260 000 т в год. На стадии строительства, по данным компании, находится еще 15 заводов общей мощностью 378 000 т в год с заявленными сроками ввода до 2025 г.