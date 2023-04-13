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Мощность малых СПГ-заводов в России к 2025 г. вырастет в 2,5 раза

Интерес к ним связан с доступностью технологий и поиском новых рынков сбыта газа
Василий Милькин
Наиль Фаттахов / ТАСС

Суммарная мощность малотоннажных заводов по производству сжиженного газа (СПГ) в России к 2025 г. увеличится в 2,5 раза к текущему уровню до 638 000 т в год. Это следует из данных исследования компании «Выгон консалтинг», с которыми ознакомились «Ведомости».

Малотоннажными традиционно считаются СПГ-заводы с мощностью производства до 80 000 т газа в год. Сейчас, по данным компании, в России действует 18 таких заводов общей мощностью 260 000 т в год. На стадии строительства, по данным компании, находится еще 15 заводов общей мощностью 378 000 т в год с заявленными сроками ввода до 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных