Мощность малых СПГ-заводов в России к 2025 г. вырастет в 2,5 раза

Мощность малых СПГ-заводов в России к 2025 г. вырастет в 2,5 разаИнтерес к ним связан с доступностью технологий и поиском новых рынков сбыта газа
Суммарная мощность малотоннажных заводов по производству сжиженного газа (СПГ) в России к 2025 г. увеличится в 2,5 раза к текущему уровню до 638 000 т в год. Это следует из данных исследования компании «Выгон консалтинг», с которыми ознакомились «Ведомости».
Малотоннажными традиционно считаются СПГ-заводы с мощностью производства до 80 000 т газа в год. Сейчас, по данным компании, в России действует 18 таких заводов общей мощностью 260 000 т в год. На стадии строительства, по данным компании, находится еще 15 заводов общей мощностью 378 000 т в год с заявленными сроками ввода до 2025 г.
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