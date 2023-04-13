Цены на коксующийся уголь в России выросли на 24%

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказывал «Ведомостям» 20 марта, что министерство предупредило ФАС об ожидаемом росте цен на коксующийся уголь, который последует за ростом мировых котировок. Чиновник говорил тогда, что увеличение цены на уголь на российском рынке в начале года «было незначительным», а теперь «угольщики обещают подорожание коксующегося угля более чем на 40%».