Цены на коксующийся уголь в России выросли на 24%Эксперты объясняют это ослаблением рубля и высокими экспортными котировками
Концентрат коксующегося угля на российском рынке в первую неделю апреля подорожал в среднем на 24% по отношению к марту до 7000–15 000 руб./т (в зависимости от марки) без НДС на базисе FCA («загрузка на транспорт продавца в указанном месте»). Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказывал «Ведомостям» 20 марта, что министерство предупредило ФАС об ожидаемом росте цен на коксующийся уголь, который последует за ростом мировых котировок. Чиновник говорил тогда, что увеличение цены на уголь на российском рынке в начале года «было незначительным», а теперь «угольщики обещают подорожание коксующегося угля более чем на 40%».
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