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Цены на коксующийся уголь в России выросли на 24%

Эксперты объясняют это ослаблением рубля и высокими экспортными котировками
Надежда Синцова
Евгений Разумный / Ведомости

Концентрат коксующегося угля на российском рынке в первую неделю апреля подорожал в среднем на 24% по отношению к марту до 7000–15 000 руб./т (в зависимости от марки) без НДС на базисе FCA («загрузка на транспорт продавца в указанном месте»). Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказывал «Ведомостям» 20 марта, что министерство предупредило ФАС об ожидаемом росте цен на коксующийся уголь, который последует за ростом мировых котировок. Чиновник говорил тогда, что увеличение цены на уголь на российском рынке в начале года «было незначительным», а теперь «угольщики обещают подорожание коксующегося угля более чем на 40%».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных