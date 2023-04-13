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Минсельхоз может сократить меры поддержки аграриев в 24 регионах России

Власти этих субъектов не смогли довести деньги до сельхозпроизводителей в положенные сроки
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Минсельхоз может лишить некоторые российские регионы части господдержки, следует из документа, опубликованного на сайте министерства. Речь идет о так называемых стимулирующих и компенсирующих субсидиях, которые выделяются аграриям при производстве молока, зерновых, мяса крупного рогатого скота. Их также используют для возмещения части затрат на приобретение семян, поголовья, закладки садов и проч. Всего в 2023 г. на эти цели из федерального бюджета планируется направить 26,7 млрд руб.

По действующим правилам, которые были приняты 27 марта 2023 г., регионы должны были довести до сельхозпроизводителей не менее 50% годовых лимитов до 1 апреля. Но есть исключения. К примеру, субъекты Дальневосточного округа должны перечислить аграриям лишь 20% средств. Если регионы этого не сделают, то Минсельхоз сократит им годовой лимит на 10%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных