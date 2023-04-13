Минсельхоз может сократить меры поддержки аграриев в 24 регионах России

Минсельхоз может сократить меры поддержки аграриев в 24 регионах РоссииВласти этих субъектов не смогли довести деньги до сельхозпроизводителей в положенные сроки
Минсельхоз может лишить некоторые российские регионы части господдержки, следует из документа, опубликованного на сайте министерства. Речь идет о так называемых стимулирующих и компенсирующих субсидиях, которые выделяются аграриям при производстве молока, зерновых, мяса крупного рогатого скота. Их также используют для возмещения части затрат на приобретение семян, поголовья, закладки садов и проч. Всего в 2023 г. на эти цели из федерального бюджета планируется направить 26,7 млрд руб.
По действующим правилам, которые были приняты 27 марта 2023 г., регионы должны были довести до сельхозпроизводителей не менее 50% годовых лимитов до 1 апреля. Но есть исключения. К примеру, субъекты Дальневосточного округа должны перечислить аграриям лишь 20% средств. Если регионы этого не сделают, то Минсельхоз сократит им годовой лимит на 10%.