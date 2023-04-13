Минсельхоз может сократить меры поддержки аграриев в 24 регионах России

Минсельхоз может лишить некоторые российские регионы части господдержки, следует из документа, опубликованного на сайте министерства. Речь идет о так называемых стимулирующих и компенсирующих субсидиях, которые выделяются аграриям при производстве молока, зерновых, мяса крупного рогатого скота. Их также используют для возмещения части затрат на приобретение семян, поголовья, закладки садов и проч. Всего в 2023 г. на эти цели из федерального бюджета планируется направить 26,7 млрд руб.