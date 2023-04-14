Китайская фармкомпания может запустить производство гепарина в Башкирии

Китайская фармацевтическая компания Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical (CSBIO) может построить в Республике Башкортостан предприятие по производству гепарина –лекарственного препарата для разжижения крови, применяемого в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях. Его производят преимущественно из слизистой оболочки свиных кишок, так что вопрос о реализации такого проекта обсуждался в Минсельхозе 11 апреля, рассказали «Ведомостям» два участника совещания. В самом министерстве его проведение и повестку подтвердили.