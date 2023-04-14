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Китайская фармкомпания может запустить производство гепарина в Башкирии

Препарат делают из кишок свиней, а в КНР такого сырья не хватает
Алексей Полухин
Китайская фармкомпания заинтересована в локализации производства в России в связи с наличием сырья / hbcsbio.com

Китайская фармацевтическая компания Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical (CSBIO) может построить в Республике Башкортостан предприятие по производству гепарина –лекарственного препарата для разжижения крови, применяемого в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях. Его производят преимущественно из слизистой оболочки свиных кишок, так что вопрос о реализации такого проекта обсуждался в Минсельхозе 11 апреля, рассказали «Ведомостям» два участника совещания. В самом министерстве его проведение и повестку подтвердили.

CSBIO называет себя лидером Китая по производству гепарина. Препарат экспортируется, как сказано на сайте компании, в 30 стран мира. Под ее управлением находятся активы на 3,5 млрд юаней (41,6 млрд руб. по курсу на 14 апреля). По данным Bloomberg, в 2021 г. выручка CSBIO составила 2,9 млрд юаней (35,2 млрд руб.). В самой компании не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных