Китайская фармкомпания может запустить производство гепарина в Башкирии

Китайская фармкомпания может запустить производство гепарина в БашкирииПрепарат делают из кишок свиней, а в КНР такого сырья не хватает
Китайская фармацевтическая компания Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical (CSBIO) может построить в Республике Башкортостан предприятие по производству гепарина –лекарственного препарата для разжижения крови, применяемого в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях. Его производят преимущественно из слизистой оболочки свиных кишок, так что вопрос о реализации такого проекта обсуждался в Минсельхозе 11 апреля, рассказали «Ведомостям» два участника совещания. В самом министерстве его проведение и повестку подтвердили.
CSBIO называет себя лидером Китая по производству гепарина. Препарат экспортируется, как сказано на сайте компании, в 30 стран мира. Под ее управлением находятся активы на 3,5 млрд юаней (41,6 млрд руб. по курсу на 14 апреля). По данным Bloomberg, в 2021 г. выручка CSBIO составила 2,9 млрд юаней (35,2 млрд руб.). В самой компании не ответили на запрос «Ведомостей».