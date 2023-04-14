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«Уральская сталь» планирует удвоить экспорт чугуна в 2023 году

Компания считает зарубежные рынки привлекательными даже при текущем снижении цен
Надежда Синцова
uralsteel.com

Металлургический комбинат «Уральская сталь» (принадлежит Загорскому трубному заводу Дениса Сафина) планирует в 2023 г. увеличить поставки чугуна на международные рынки в 1,7–2 раза до 1,5–1,8 млн т. Об этом на встрече с инвесторами 13 апреля 2023 г. рассказал финансовый директор «Уральской стали» Денис Скроботов.

«За счет ослабления курса рубля и улучшения рыночной конъюнктуры продажи чугуна сейчас снова становятся рентабельными», – пояснил он. В 2022 г. «Уральская сталь» экспортировала 886 700 т чугуна, на домашний рынок было поставлено 37 000 т. Сейчас, по словам Скроботова, все продажи чугуна идут на экспорт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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