«Уральская сталь» планирует удвоить экспорт чугуна в 2023 году

«За счет ослабления курса рубля и улучшения рыночной конъюнктуры продажи чугуна сейчас снова становятся рентабельными», – пояснил он. В 2022 г. «Уральская сталь» экспортировала 886 700 т чугуна, на домашний рынок было поставлено 37 000 т. Сейчас, по словам Скроботова, все продажи чугуна идут на экспорт.