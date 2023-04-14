«Уральская сталь» планирует удвоить экспорт чугуна в 2023 году

«Уральская сталь» планирует удвоить экспорт чугуна в 2023 годуКомпания считает зарубежные рынки привлекательными даже при текущем снижении цен
Металлургический комбинат «Уральская сталь» (принадлежит Загорскому трубному заводу Дениса Сафина) планирует в 2023 г. увеличить поставки чугуна на международные рынки в 1,7–2 раза до 1,5–1,8 млн т. Об этом на встрече с инвесторами 13 апреля 2023 г. рассказал финансовый директор «Уральской стали» Денис Скроботов.
«За счет ослабления курса рубля и улучшения рыночной конъюнктуры продажи чугуна сейчас снова становятся рентабельными», – пояснил он. В 2022 г. «Уральская сталь» экспортировала 886 700 т чугуна, на домашний рынок было поставлено 37 000 т. Сейчас, по словам Скроботова, все продажи чугуна идут на экспорт.
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