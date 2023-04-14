Спрос на энергоуголь в России сохранится до 2050 года

В 2022 г. внутренний спрос на уголь поддержал добычу, позволив компаниям компенсировать вызванное санкциями падение экспорта. По данным Минэнерго, экспорт угля – как энергетического, так и коксующегося, или металлургического, – в прошлом году снизился лишь на 1% до 221,2 млн т, а объем поставок на внутренний рынок увеличился на 14,7% до 181,6 млн т. Добыча в 2022 г. выросла на 0,3% до 443,6 млн т.