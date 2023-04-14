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Спрос на энергоуголь в России сохранится до 2050 года

Этому будет способствовать медленное развитие ВИЭ в стране
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Спрос на энергетический уголь в России, несмотря на глобальную климатическую повестку и развитие зеленой энергетики, в ближайшие годы будет стабилен и к 2050 г. снизится лишь на 2% к уровню 2022 г. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства «Яков и партнеры» (ранее – McKinsey в России). Документ есть у «Ведомостей».

В 2022 г. внутренний спрос на уголь поддержал добычу, позволив компаниям компенсировать вызванное санкциями падение экспорта. По данным Минэнерго, экспорт угля – как энергетического, так и коксующегося, или металлургического, – в прошлом году снизился лишь на 1% до 221,2 млн т, а объем поставок на внутренний рынок увеличился на 14,7% до 181,6 млн т. Добыча в 2022 г. выросла на 0,3% до 443,6 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных