«Росатом» отказался от плавучего ГОКа за полярным кругом из-за санкций

«Росатом» отказался от плавучего ГОКа за полярным кругом из-за санкцийТеперь комбинат будет построен на берегу и как минимум на год позже плана
Первая горнорудная компания (ПГРК) из-за западных санкций отказалась от плавучего варианта горно-обогатительного комбината (ГОК) для Павловского месторождения на Южном острове Новой Земли. Об этом на форуме «Арктика – регионы» рассказала представитель компании Наталья Потапова. ПГРК входит в «Атомредметзолото» – горнорудный дивизион «Росатома». По словам Потаповой, из-за санкций ПГРК вынуждена разрабатывать новую концепцию развития месторождения, при которой ГОК будет построен на берегу.
Изначально ГОК планировалось сделать на плавучем основании – на несамоходном судне, или барже. Плавучая фабрика была предпочтительнее как в экономическом, так и в экологическом отношении, сообщал «Росатом».
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