«Росатом» отказался от плавучего ГОКа за полярным кругом из-за санкций

Первая горнорудная компания (ПГРК) из-за западных санкций отказалась от плавучего варианта горно-обогатительного комбината (ГОК) для Павловского месторождения на Южном острове Новой Земли. Об этом на форуме «Арктика – регионы» рассказала представитель компании Наталья Потапова. ПГРК входит в «Атомредметзолото» – горнорудный дивизион «Росатома». По словам Потаповой, из-за санкций ПГРК вынуждена разрабатывать новую концепцию развития месторождения, при которой ГОК будет построен на берегу.