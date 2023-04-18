Bank of America усомнился в достижении целей по углеродной нейтральности к 2050 году

Аналитики инвестбанка определили 22 металла, необходимых для «технологий будущего», таких как электромобили и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). «Дефицит этих сырьевых товаров может стать препятствием на пути к достижению углеродной нейтральности, к 2030 г. на всех рынках [этих] металлов прогнозируется дефицит», – говорится в обзоре.