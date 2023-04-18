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Bank of America усомнился в достижении целей по углеродной нейтральности к 2050 году

Дефицит необходимых для новой энергетики металлов и рост цен на них могут сделать зеленые проекты нерентабельными
Василий Милькин
Sina Schuldt / picture alliance via Getty Images

Цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 г. будет сложно достичь из-за ограниченности ресурсов – в частности, глобального дефицита необходимых металлов, а также из-за растущей инфляции и снижения доходности зеленых проектов. Об этом говорится в обзоре Bank of America (BofA), с которым ознакомились «Ведомости».

Аналитики инвестбанка определили 22 металла, необходимых для «технологий будущего», таких как электромобили и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). «Дефицит этих сырьевых товаров может стать препятствием на пути к достижению углеродной нейтральности, к 2030 г. на всех рынках [этих] металлов прогнозируется дефицит», – говорится в обзоре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных