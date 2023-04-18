Bank of America усомнился в достижении целей по углеродной нейтральности к 2050 году

Bank of America усомнился в достижении целей по углеродной нейтральности к 2050 годуДефицит необходимых для новой энергетики металлов и рост цен на них могут сделать зеленые проекты нерентабельными
Цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 г. будет сложно достичь из-за ограниченности ресурсов – в частности, глобального дефицита необходимых металлов, а также из-за растущей инфляции и снижения доходности зеленых проектов. Об этом говорится в обзоре Bank of America (BofA), с которым ознакомились «Ведомости».
Аналитики инвестбанка определили 22 металла, необходимых для «технологий будущего», таких как электромобили и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). «Дефицит этих сырьевых товаров может стать препятствием на пути к достижению углеродной нейтральности, к 2030 г. на всех рынках [этих] металлов прогнозируется дефицит», – говорится в обзоре.
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