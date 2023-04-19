«Мангазея» вложит до 40 млрд рублей в разработку месторождения золота в Забайкалье

Компания «Мангазея майнинг» (входит в ГК «Мангазея») вложит 35–40 млрд руб. в развитие проекта по разработке Тасеевского месторождения золота в Забайкальском крае, сообщил «Ведомостям» основатель и владелец группы Сергей Янчуков. Он отметил, что проект сложный, но «очень интересный и перспективный». По его словам, в перспективе пяти лет компания рассчитывает выйти на ежегодный объем переработки руды в размере 2–2,5 млн т и производство золота во флотационном концентрате до 7 т в год.