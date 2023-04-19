«Мангазея» вложит до 40 млрд рублей в разработку месторождения золота в Забайкалье

«Мангазея» вложит до 40 млрд рублей в разработку месторождения золота в ЗабайкальеКомпания намерена через 5–6 лет войти в пятерку золотодобытчиков России
Компания «Мангазея майнинг» (входит в ГК «Мангазея») вложит 35–40 млрд руб. в развитие проекта по разработке Тасеевского месторождения золота в Забайкальском крае, сообщил «Ведомостям» основатель и владелец группы Сергей Янчуков. Он отметил, что проект сложный, но «очень интересный и перспективный». По его словам, в перспективе пяти лет компания рассчитывает выйти на ежегодный объем переработки руды в размере 2–2,5 млн т и производство золота во флотационном концентрате до 7 т в год.
Янчуков добавил, что переговоров по приобретению других месторождений золота компания пока не ведет. «Мы и так взялись за очень сложный актив, осознавая все риски», – пояснил он.
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