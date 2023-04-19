«Мангазея» может построить малый СПГ-завод на Ямале

Янчуков пояснил, что завод будет построен на базе Тэрельского месторождения компании, запасы газа которого составляют порядка 100 млрд куб. м и относятся к категории трудноизвлекаемых (туронские залежи). По его словам, «Мангазея» нашла технологию, которая позволит экономически выгодно извлекать газ из этого месторождения, и сейчас ищет способ его монетизации. Бизнесмен пояснил, что Тэрельское месторождение находится далеко от газотранспортной системы «Газпрома» – примерно в 150–160 км по прямой – и строительство до нее трубопровода от месторождения невыгодно.