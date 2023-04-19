Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Скидки до -28%

«Мангазея» может построить малый СПГ-завод на Ямале

Строительство такого проекта может стоить 2–3 млрд рублей
Дарья Савенкова
Владимир Смирнов / ТАСС

ГК «Мангазея» рассматривает строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ямало-Ненецком АО, сообщил в интервью «Ведомостям» основатель и владелец «Мангазеи» Сергей Янчуков. Мощность будущего завода составит 55 000 т в год.

Янчуков пояснил, что завод будет построен на базе Тэрельского месторождения компании, запасы газа которого составляют порядка 100 млрд куб. м и относятся к категории трудноизвлекаемых (туронские залежи). По его словам, «Мангазея» нашла технологию, которая позволит экономически выгодно извлекать газ из этого месторождения, и сейчас ищет способ его монетизации. Бизнесмен пояснил, что Тэрельское месторождение находится далеко от газотранспортной системы «Газпрома» – примерно в 150–160 км по прямой – и строительство до нее трубопровода от месторождения невыгодно.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных